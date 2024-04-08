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المركزية النقابية تطلب المعطيات عن منخرطيها عبر الولايات

الرقمنة لكشف التمثيل الحقيقي لكافة النقابات المعتمدة

حسان حويشة
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الرقمنة لكشف التمثيل الحقيقي لكافة النقابات المعتمدة
أرشيف

طلبت قيادة المركزية النقابية من كافة الاتحادات الولائية عبر الوطن موافاتها بالتفاصيل الإحصائية للمنخرطين في أجل أقصاه 15 أفريل 2024، في إطار خطة وزارة العمل لتقدير التمثيل النقابي عبر المنصة الرقمية المسماة “تمثيلية”.
وحسب تعليمة وقعها الأمين العام للتنظيم النقابي الأكبر في البلاد، عمار تاقجوت، برقم 173، مؤرخة في 28 مارس 2024، تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع قانون ممارسة الحق النقابي (23-02)، وما تعلق بكيفية معالجة عناصر تقدير التمثيلية النقابية وإثباتها، وأيضا تطبيقا للمرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بعدد منخرطيها.
ولفتت التعليمة إلى أن العملية تندرج أيضا ضمن خطوة وزارة العمل المتضمنة إطلاق النسخة الجديدة للمنصة الرقمية “تمثيلية” المخصصة لتقدير عناصر التمثيلية النقابية.
وشددت التعلمية أنه على الهيئات النقابية الالتزام بما جاء في التعليمة واحترام الآجال المحددة لضمان التمثيلية القانونية للهيئة على المستوى المحلي والمنظمة على المستوى الوطني.
وحرصت المركزية النقابية على التذكير بضرورة موافاتها بتفاصيل المنخرطين عبر الولايات، والأهمية البالغة لهذه العملية، وأشارت إلى أنه في حال عدم إرسال المعطيات المطلوبة، طبقا للقانون المذكور وفي الوقت المحدد، تعتبر الهيئة النقابية المعنية غير تمثيلية.
ويستشف من خطوة وزارة العمل أن الاعتماد على الرقمنة يهدف إلى كشف التمثيل النقابي الوطني وفق واقعة الحقيقي، بعيدا عن تضخيم أرقام بطاقات المنخرطين وهذا بالنسبة لجميع النقابات المعتمدة بما فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

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