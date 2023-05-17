الرقمنة وتبادل الخبرات الإعلامية محور لقاء وزير الاتصال مع نظيره النيجيري

تطرق وزير الاتصال محمد بوسليماني، الأربعاء، بأبوجا، في محادثاته مع وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي النيجيري عيسى علي إبراهيم إلى الرقمنة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية.

وأكد الطرفان أن الرقمنة أضحت “لا غنى عنها وتمثل أولوية في وقت تواجه فيه البلدان الإفريقية تحديات كبرى ولا يمكنها أن تعول إلا على نفسها لتنمية القارة”، حسبما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية.

كما تمّ الاتفاق على تكثيف تبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية من البلدين وتوحيد مواقفهما خلال الاجتماعات متعددة الأطراف.

وشدد بوسليماني وعلي إبراهيم على التعاون الثنائي في مجال التكوين، واعتبر الوزيران أنه في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فإن الجزائر ونيجيريا مدعوتان إلى أن تكونا على الدوام في مقدمة المشهد.

يذكر أن وزير الاتصال محمد بوسليماني يشارك في أشغال الدورة الـ 14 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإفريقية، بأبوجا.