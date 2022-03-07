الرقم قد يصدمك.. هذا هو راتب أغنى امرأة في بريطانيا!

تعتبر دينيس كواتس، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة المراهنات Bet365 Group، أغنى امرأة في بريطانيا بما تتقاضاه من راتب كبير.

وحسب وكالة ” بلومبرج” الامريكية، فإن راتب دينيس البالغة من العمر 54 سنة هو 249.6 جنيه إسترليني ما يجعلها الأغنى بين الرؤساء التنفيذيين في العالم ولا يمكن منافستها حتى بعد خفض راتبها بنحو 40 بالمائة.

وخلال سنة 2021 حصلت كواتس على راتب سنوي ما يعادل 400 مليون دولار يتضمن حصتها من الأرباح حسب ملف في بورصة لندن، بينما تجاوز أجرها عن السنتين الماضيتين مليار دولار بما يجعلها أكثر ثراء من الملكة إليزابيث الثانية التي قامت بتكريمها نظير خدماتها التي قدمتها للمجتمع البريطاني.

واستطاعت دينيس أن تحصل على لقب أغني امرأة في المملكة المتحدة بعد أن كثفت مشترياتها من الأسهم العام الماضي في شركة المراهنات التي تعود ملكيتها لوالدها بيتر كواتس.

وتخرجت سيدة الأعمال البريطانية من جامعة شيفيلد بشهادة في الاقتصاد القياسي، وخضعت للتدريب لتصبح محاسبة، ثم سيطرت على مجموعة من متاجر المراهنات التي كان يديرها والدها في الخفاء.

هذا وتمتلك عائلة كواتس نادي “ستوك سيتي ” لكرة القدم إلى جانب شركة Bet365 التي تأسست منذ عقدين من الزمن.