-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

الرقم قد يصدمك.. هذا هو راتب أغنى امرأة في بريطانيا!

سمية سعادة
  • 1759
  • 0
الرقم قد يصدمك.. هذا هو راتب أغنى امرأة في بريطانيا!

تعتبر دينيس كواتس، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة المراهنات Bet365 Group، أغنى امرأة في بريطانيا بما تتقاضاه من راتب كبير.

وحسب وكالة ” بلومبرج” الامريكية، فإن راتب دينيس البالغة من العمر 54 سنة هو 249.6 جنيه إسترليني ما يجعلها الأغنى بين الرؤساء التنفيذيين في العالم ولا يمكن منافستها حتى بعد خفض راتبها بنحو 40 بالمائة.

وخلال سنة 2021 حصلت كواتس على راتب سنوي ما يعادل 400 مليون دولار يتضمن حصتها من الأرباح حسب ملف في بورصة لندن، بينما تجاوز أجرها عن السنتين الماضيتين مليار دولار بما يجعلها أكثر ثراء من الملكة إليزابيث الثانية التي قامت بتكريمها نظير خدماتها التي قدمتها للمجتمع البريطاني.

واستطاعت دينيس أن تحصل على لقب أغني امرأة في المملكة المتحدة بعد أن كثفت مشترياتها من الأسهم العام الماضي في شركة المراهنات التي تعود ملكيتها لوالدها بيتر كواتس.

وتخرجت سيدة الأعمال البريطانية من جامعة شيفيلد بشهادة في الاقتصاد القياسي، وخضعت للتدريب لتصبح محاسبة، ثم سيطرت على مجموعة من متاجر المراهنات التي كان يديرها والدها في الخفاء.

هذا وتمتلك عائلة كواتس نادي “ستوك سيتي ” لكرة القدم إلى جانب شركة Bet365 التي تأسست منذ عقدين من الزمن.

مقالات ذات صلة
قصة “ريمة” التي تبرأ منها المجتمع الجزائري.. مغاربة يدخلون على خط الجدل!

قصة “ريمة” التي تبرأ منها المجتمع الجزائري.. مغاربة يدخلون على خط الجدل!

دراسة حديثة: هذا هو تأثير الملابس الضيقة على صحة المرأة؟

دراسة حديثة: هذا هو تأثير الملابس الضيقة على صحة المرأة؟

بالصور.. اكتشفت حملها لحظة الولادة فقط وما حدث معها غير مألوف!

بالصور.. اكتشفت حملها لحظة الولادة فقط وما حدث معها غير مألوف!

السفيرة الأمريكية بالجزائر: تاغيت قطعة من الجنة

السفيرة الأمريكية بالجزائر: تاغيت قطعة من الجنة

مشاهد طريفة.. زوجة لاعب مصاب خلال الدوري الكيني تقتحم الملعب بالحجارة!

مشاهد طريفة.. زوجة لاعب مصاب خلال الدوري الكيني تقتحم الملعب بالحجارة!

الرئيس تبون: الدستور الجزائري أقرّ المناصفة بين الرجل والمرأة في كل المجالات

الرئيس تبون: الدستور الجزائري أقرّ المناصفة بين الرجل والمرأة في كل المجالات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد