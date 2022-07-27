الجزائر تطارد الإرهاب الصهيوني في زمن التطبيع

مرافعة قويّة لمندوبها بالأمم المتحدة من أجل الحقوق الثابتة

أكد مندوب الجزائر في الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، أن “من يراهن على عامل الوقت والزمن لفرض الأمر الواقع في فلسطين ويجعل من غير الطبيعي طبيعيا، رهانه خاسر، لا يستخلص دروس التاريخ التي أثبتت عدم إضفاء أي شرعية على الاحتلال، ويبقى أصحاب الحق متمسكين بحقوقهم المشروعة إلى أن يتم تمكينهم من ممارسة هذه الحقوق غير القابلة للتصرف”.

وأبرز السفير العرباوي، خلال مناقشة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، للوضع في الشرق الأوسط لاسيما القضية الفلسطينية، جهود الرئيس عبد المجيد تبون، التي نجحت في جمع في الجزائر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال المجيد، في لقاء تاريخي بعد فتور دام سنوات، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة “حماس” إسماعيل هنية.

وانطلاقا من القناعة الراسخة بأن الخيار السياسي والسلمي هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، أشار العرباوي إلى أن الجزائر سعت إلى توحيد الصف الفلسطيني من خلال استضافة الحوار الوطني الفلسطيني لمناقشة كل ما من شأنه تعزيز وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية وقبولها لجميع القرارات والشرعية الدولية، مما يجعل الأشقاء الفلسطينيين على استعداد تام للانخراط في أي مسار تفاوضي مستقبلي بشكل موحد.

وأضاف السفير بأن الجزائر، وفاء لموقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، لم تدخر جهدا في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق سياسيا وماليا، وتشدد كما أكده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، مسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ولتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته في القدس المحتلة.

وعن الأوضاع في فلسطين المحتلة، أعرب العرباوي عن أسفه بأن الاجتماعات تتوالى والمخرجات تتشابه ولا ترقى إلى مستوى تضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفا بأن مجلس الأمن اعتمد منذ سنوات، مقاربة إدارة النزاع للاحتواء المؤقت لحالة الصراع العنيف بدل البحث عن الحلول اللازمة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ولذلك – كما أضاف – يتمادى الاحتلال في مواصلة سياساته الاستيطانية، والعمل الممنهج الذي يقوم به لفرض سياسة الأمر الواقع وتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك، مع السعي لتهويد المقدسات الدينية في القدس الشريف بشكل يتنافى تماما مع أحكام القانون الدولي.

وشدد السفير العرباوي بأن هذه الممارسات الصارخة التي تعرض المنطقة إلى مخاطر من شأنها تهديد الأمن والسلم، تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية العبادة الذي تكفله جميع القوانين والشرائع الدينية، وإن السكوت على ما تتعرض له المدينة المقدسة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أمر مرفوض فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وإنسانيا.

وهكذا، كما أضاف، تبقى الجزائر وفية لمبادئها وقيمها للدفاع عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني الشقيق لإقامة دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تبقى من ضمن المرجعيات الأساسية المتعارف عليها دوليا، كسبيل وحيد يضمن الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وخلال المناقشة، أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي عاليا مع تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل المصالحة الفلسطينية وذلك خلال مناقشة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم أمس للوضع في الشرق الأوسط لاسيما القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس مجلس الأمن والدول الأخرى المجتمع الدولي إلى دعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال التأكيد على الأهمية التي تمثلها المصالحة لإحياء العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.