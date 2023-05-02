الروائي الجزائري سعيد خطيبي يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات

أحرز الكاتب الجزائري الشاب، سعيد خطيبي، جائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام في فئة المؤلف الشاب عن روايته “نهاية الصحراء”، حسب ما أعلنت عنه لجنة الجائزة.

لجنة الجائزة قالت عن كتاب خطيبي أنه “يمتلك العمل أصالة في الأسلوب، وفي التكنيك الروائي القائم على التشويق، من حيث تنسيق الأحداث وترتيبها وتصاعدها.

ينتمي هذا العمل إلى الرواية البوليسية التاريخية النادرة في الأدب العربي المعاصر والتي تخاطب جيل الشباب. تميز النص باللغة السردية المتقنة، المتدفقة دون انقطاع أو إرهاق للقارئ”، كما يمكن أن نقرأ على موقع الجائزة.

الكاتب الشاب، سعيد خطيبي، علق من جهته على الجائزة اليوم كاتبا “أفرحني جداً تتويج “نهاية الصحراء” بجائزة الشّيخ زايد للكتاب 2023.

“هذه الرّواية التي كتبتها من أجل أبناء 5 أكتوبر 1988، وأنا واحد منهم. من أجل أولئك الذي وُلدوا من رحم الحلم ثم عاشوا بين حيطان الخيبات”، يضيف الكاتب المتوّج.

وأضاف بعد توجيه الشكر للقائمين على الجائزة، وناشر الرواية، هاشيت أنطوان وفريقه، وكل من ساعدوه في العمل ”شكري أيضاً إلى القرّاء الذين يطيلون أعمار الكتب” مختتما “أجمل الأفراح هو فرح بكتاب”.

الفائز بالجائزة، الروائي الشاب سعيد خطيبي من مواليد 1984 ببوسعادة. حاصل على ماجستير في الدراسات الثقافية من جامعة باريس 3 بعد ليسانس في الأدب الفرنسي من جامعة الجزائر.

له عديد الترجمات منها “بعيداً عن نجمة” وهي ترجمة للأعمال الشّعرية لكاتب ياسين إلى العربية، “مدار الغيّاب” وهي أنطولوجيا القصّة القصيرة الجزائرية المكتوبة بالفرنسية. كما كتب أيضا سيرة لموسيقى الراي الجزائرية تحت عنوان “أعراس النار”.

كما ألّف سعيد خطيبي أيضا أربع روايات، وسبق لأعماله أن تحصلت على عديد الجوائز قبل جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات.

وتمنح جائزة الشيخ زايد للكتاب منذ 2006 للمبدعين في مجالات الفنون والدراسات النقدية، النشر والتقنيات الثقافية، الترجمة، الآداب والمؤلفين الشباب.