“الروبوتات” والأجانب لتعويض الانخفاض السكاني “الخطير” في كوريا الجنوبية

تواجه كوريا الجنوبية انخفاضا خطيرا في نسبة الشباب في سنّ العمل بين سكانها، بسبب تراجع معدل المواليد، وفق ما ذكرته وزارة المالية هناك.

وحسب ما ذكرته وكالة “يونهاب” الرسمية، فقد شدّد نائب وزير المالية بانغ كي-سون، على بذل الحكومة قصارى جهدها لإبطاء وتيرة الانخفاض في عدد السكان.

وتسعى الحكومة الكورية لتحقيق ذلك من خلال تقديم المزيد من الحوافز للزواج والولادة ورعاية الأطفال، حسب الوزارة.

وأصبح مجتمع كوريا الجنوبية في عداد المجتمعات المسنّة مع حلول العام 2017. حيث تجاوزت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 14 بالمئة من إجمالي السكان.

ومن المتوقع أن تصبح كوريا الجنوبية “مجتمعا مسنّا للغاية” في العام 2025. عندما تتجاوز نسبة كبار السن 20 بالمئة، تقول يونهاب.

وقال المسؤول ذاته:”سنجعل التغيّرات الديموغرافية فرصة للتطور من خلال تعزيز الصناعات الواعدة في المجتمعات المسنّة، مثل الروبوتات”.

كما تسعى الحكومة إلى توسيع مشاركة الأجانب في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز إنتاجية القوى العاملة. لتعويض النقص السكاني، حسب المصدر.

لن تصدّق كيف تُحسب أعمار الأشخاص في كوريا الجنوبية!

12 أفريل 2022: لا تُحسب أعمار الأشخاص في كوريا الجنوبية بنفس الطريقة التي تحسب بها أعمار الناس في بقية العالم. إذ أنّ هناك 3 طرق مختلفة لحساب العمر في هذا البلد.

ففي حين يبلغ عمر الطفل المولود بتاريخ 31 ديسمبر 2020 عاما واحدا (وبضعة أشهر) في سائر دول العالم. فإن الأطفال المولودين بنفس التاريخ في كوريا سيبلغون 3 أعوام.

في الواقع، توجد 3 أنظمة لتحديد العمر في كوريا الجنوبية. وأكثرها انتشارا هو ما يطلق عليه “نظام العمر الكوري” والذي يبلغ الشخص بموجبه عاما من العمر بداية من يوم ولادته.

ويقتضي نظام العمر الكوري إضافة عام آخر لعمر الإنسان مع مطلع كلّ سنة. وليس بعد مرور عام بالفعل مثلما هو معمول به في الدول الأخرى.

أمّا النظام الثاني فهو النظام المعتمد دوليا، حيث يتم تحديد عمر الشخص بناء على يوم ميلاده. فيما يضيف النظام الثالث عامًا إلى عمر الشخص في اليوم الأول من العام الجديد.

وتواجه السلطات في كوريا تبعات اقتصادية واجتماعية بسبب اختلاف أنظمة تحديد العمر القانوني لمواطنيها.

بسبب ذلك، تعتزم حكومة الرئيس المنتخب يون سيوك-يول إلغاء “نظام العمر الكوري” بشكل نهائي. لتقليل التكلفة الاجتماعية لتحديد عمر الشخص بطرق متعددة.

ونقلت وكالة “يونهاب” الرسمية عن مسؤول في الحكومة، تأكيده لوجود مساع لدمج الأنظمة الثلاثة، واعتماد العمر المعترف به دوليا لتحديد السنّ القانوني والاجتماعي للمواطنين.

وقال ذات المسؤول:”نظرًا للحسابات المختلفة للعمر، فقد عانينا من تكاليف غير ضرورية بسبب الخلافات حول حساب العمر عند تلقي الخدمات الاجتماعية والخدمات الإدارية الأخرى”.