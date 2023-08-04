“الروح القتالية وراء الفوز على المصري والتأهل لنصف نهائي الكأس”

قندوسى يسجل ويقود الأهلي للتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر:

أعرب الدولي الجزائري المحترف في نادي الأهلي المصري، أحمد قندوسي، عن سعادته الكبيرة بمساهمته في الفوز الذي أحرزه فريقه على المصري في كأس مصر وتأهله إلى نصف النهائي.

ووجه قندوسي شكره للطاقم الفني وزملائه اللاعبين على التأهل، والعرض المميز الذي قدمه اللاعبون والروح القتالية التي ظهر عليها الجميع من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.

وقال قندوسي: “استطعنا تقديم موسم مميز رغم صعوبة المنافسة في كل البطولات، والإرهاق الذي واجهه اللاعبون بالإصرار على الفوز وتحقيق البطولات”.

وأضاف اللاعب الجزائري يقول: “نشكر الجمهور الذي ساند الفريق طوال الموسم وهم أول من يستحق أن نهدي له كل هذه البطولات، ونتمنى استمرار إسعادهم في الموسم المقبل”.

وفاز الأهلي على نادي المصري بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب برج العرب لحساب ربع نهائي كأس مصر ليتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي كأس مصر.

وتقدم المصري بهدف عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 94 ثم تعادل على معلول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 97 قبل أن يضيف الجزائري أحمد القندوسي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 107، ليضرب موعداً مع إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

وتمكن قندوسي من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة محكمة منح من خلالها الفوز والتأهل لناديه الأهلي.

موازاة مع ذلك، ما زال قندوسي لم يحسم مستقبله في البقاء مع الأهلي أو الذهاب على شكل إعارة، لكن تألقه في مباراة الخميس قد يجعل مدرب الأهلي يراجع حساباته ويبقى اللاعب الجزائري داخل أسوار القلعة الحمراء.