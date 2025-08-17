الروسي إيغناتيف يرفض العودة.. وبوعالية رسميًا في الترجي التونسي

زينباور متخوّف من الهجوم قبل بداية الموسم الجديد

قالت مصادر مقرّبة من بيت شبيبة القبائل، إنّ إدارة النادي راسلت في الساعات القليلة الماضية وكيل أعمال لاعبها الروسي إيفان إيغناتيف تخطره بغياب موكّله عن الفريق لمدّة شهر كامل، مضيّعًا بذلك التحضيرات التي شرع فيها النادي في الجزائر ثمّ في تركيا خلال التربص السنوي، كما أبلغت إدارة “الكناري” وكيل أعمال المهاجم الروسي ضرورة جلب فريق للتفاوض معه بخصوص الفترة المتبقية من العقد في حال اتخاذه قرار المغادرة، علما أنّ إيغناتيف، الذي التحق بالشبيبة نهاية شهر فيفري من العام الجاري، كان قد بصم على نصف موسم رائع من خلال قيادة الفريق لتحقيق عديد الانتصارات.

يحدثُ هذا في الوقت الذي حسم فيه مهاجم الفريق كوسيلة بوعالية وجهته المستقبلية، بعدما أكّد في آخر تصريحاته، عقب العودة من تركيا أنّه سيلعب للترجي التونسي بداية من الموسم الكروي القادم، مؤكّدا أنّ كل الأمور قد ضُبطت وسيسافر إلى تونس في الساعات المقبلة للتوقيع على العقد الذي سيربطه والنادي التونسي، خصوصًا بعدما أبدى مسؤولو الترجي نيّتهم في شراء عقد اللاّعب الذي لا يزال مرتبطًا والشبيبة إلى غاية 30 أوت من العام المقبل 2026.

للإشارة أنّ الشبيبة كانت قد أنهت تربّصها السنوي الذي أجرته في تركيا بنجاح، بحسب تصريحات المدرّب زينباور الذي ركّز في برنامجه على الجانبين البدني والفنّي، فضلاً عن تجريب عديد الخُطط تحسّبا للموسم الجديد، إضافة إلى أربع مباريات ودية خاضها الفريق، غير أنّها لم تكن في مستوى تطلّعات التقني الألماني، علمًا أنّ زينباور كان قد حرص على ضمان أفضل جاهزية للمجموعة من خلال التكثيف من حجم التدريبات صباحا ومساء.

جدير بذكره، أنّ شبيبة القبائل، التي لن تكون معنية بضربة انطلاقة الموسم الجديد 2025-2026 عقب تأجيل الرابطة المحترفة لكرة القدم مباراتها الأولى أمام اتحاد العاصمة بسبب تواجد عدد من لاعبيها مع المنتخب المحلي في “الشان”، كانت قد تعادلت سلبيا مع نادي الذيد الإماراتي، على ملعب “يالوفا” في تركيا، في رابع لقاء ودي خاضه الفريق خلال تحضيراته للموسم المقبل، وقبلها كان أشبال زينباور قد فازوا على نادي “المسيمير” القطري بهدف دون رد، قبل أن ينهزم الفريق أمام نادي الخلود السعودي بثنائية نظيفة، ثم أمام نادي الإمارات بهدفين لهدف واحد.