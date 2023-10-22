-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
دخول دفعة ثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح
رياضة

الروسي ماخاتشيف يرفض الاحتفال بفوزه تضامنا مع فلسطين ( فيديو)

عمر سلامي
  • 426
  • 0
الروسي ماخاتشيف يرفض الاحتفال بفوزه تضامنا مع فلسطين ( فيديو)
أرشيف
إسلام ماخاتشيف

رفض البطل الروسي للوزن الخفيف إسلام ماخاتشيف الاحتفال بفوزه على منافسه الأسترالي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال ماخاتشيف عقب فوزه على الأسترالي أليكس فولكانوفسكي بالضربة القاضية ليلة السبت، في أبو ظبي: “لن أحتفل بهذا النصر بسبب الأشياء الفظيعة التي تحدث في الحرب، فلسطين نحن نقف معك، كل دعائنا لك.. أوقفوا هذا.. أوقفوا هذا”.

واحتفظ ماخاتشيف بحزام بطولة “UFC” للوزن الخفيف، بفضل الفوز المحقق، وهذه هي المرة الثانية التي يدافع فيها البطل الروسي عن حزام الوزن الخفيف في مسيرته.

وحقق ماخاتشيف البالغ من العمر 31 عاما الفوز الـ25 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة.

مقالات ذات صلة
دورتموند لن يفرض عقوبات على رامي بن سبعيني

دورتموند لن يفرض عقوبات على رامي بن سبعيني

هذه هي أجرة ميسي في نادي إنتر ميامي

هذه هي أجرة ميسي في نادي إنتر ميامي

ماندي وغويري لن يُواجها مُنافسا صهيونيا في فلسطين المُحتلّة

ماندي وغويري لن يُواجها مُنافسا صهيونيا في فلسطين المُحتلّة

بالفيديو.. قائد نادي نيس يعلّق على قضية عطال

بالفيديو.. قائد نادي نيس يعلّق على قضية عطال

بِالفيديو: هدفان لـ “سعيود” أحدهما خرافي وتمريرة حاسمة

بِالفيديو: هدفان لـ “سعيود” أحدهما خرافي وتمريرة حاسمة

“الفيفا” تُطالب منتخب فلسطين بِاللّعب في آسيا بدلا من إفريقيا

“الفيفا” تُطالب منتخب فلسطين بِاللّعب في آسيا بدلا من إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد