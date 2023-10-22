الروسي ماخاتشيف يرفض الاحتفال بفوزه تضامنا مع فلسطين ( فيديو)

رفض البطل الروسي للوزن الخفيف إسلام ماخاتشيف الاحتفال بفوزه على منافسه الأسترالي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال ماخاتشيف عقب فوزه على الأسترالي أليكس فولكانوفسكي بالضربة القاضية ليلة السبت، في أبو ظبي: “لن أحتفل بهذا النصر بسبب الأشياء الفظيعة التي تحدث في الحرب، فلسطين نحن نقف معك، كل دعائنا لك.. أوقفوا هذا.. أوقفوا هذا”.

إسلام ماخاتشيف: “لن أحتفل بهذا النصر بسبب الأشياء الفظيعة التي تحدث في الحرب، فلسطين نحن نقف معك، كل دعائنا لك.. أوقفوا هذا.. أوقفوا هذا”

هكذا يكون التضامن مع الحق

وليس بالمساواة بين الضحية والجلادpic.twitter.com/db57NC5yDK — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) October 21, 2023

واحتفظ ماخاتشيف بحزام بطولة “UFC” للوزن الخفيف، بفضل الفوز المحقق، وهذه هي المرة الثانية التي يدافع فيها البطل الروسي عن حزام الوزن الخفيف في مسيرته.

متحدياً كل العقوبات؛ بطل UFC إسلام ماخاتشيف يعود إلى وطنه بعد فوزه بالجولة الأولى بالضربة القاضية حاملاً العلم الفلسطيني! pic.twitter.com/wa8LPS1RhS — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) October 22, 2023

وحقق ماخاتشيف البالغ من العمر 31 عاما الفوز الـ25 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة.