الروس يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم

توجه الروس إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها، الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، لاختيار رئيسهم في الاستحقاق الذي يتنافس فيه 4 مرشحين.

ويستمر الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، الذي بدأ قبل ساعات في أقصى شرقي البلاد، لثلاثة أيام في الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري.

ويتنافس على هذا منصب أربعة مرشحين هم: الرئيس الحالي فلاديمير بوتين, ورئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي, وعضو الحزب الشيوعي الروسي رئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي نيكولاي خاريتونوف, وعضو حزب الشعب الجديد ونائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب في 7 ماي المقبل ليحكم البلاد مدة 6 سنوات.

وحسب آخر استطلاعات الرأي، يتجه الرئيس بوتين للحصول على أكثر من 80 بالمئة من الأصوات، وسط توقعات بأن تبلغ نسبة التصويت أكثر من 70 بالمئة.

وقبيل بدء التصويت دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, المواطنين الروس إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال في خطاب بالفيديو, نقلته وكالة أنباء “تاس الروسية” نحتاج إلى تأكيد تماسكنا وتصميمنا على المضي قدما معا..كل صوت له أهميته..ولهذا السبب أدعوكم إلى ممارسة حقكم في التصويت الأيام الثلاثة المقبلة”.

للتذكير فإنه في عام 2020, أقرت روسيا تعديلا دستوريا يتيح لبوتين شغل منصب الرئاسة لولايتين إضافيتين بعد نهاية الولاية الحالية في 2024. ونظريا، يمكن لبوتين الاستمرار في منصبه حتى 2036.