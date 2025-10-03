-- -- -- / -- -- --
“حماس” تعلن ردّها الرسمي على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة
الرويسات تتعثّر.. لكن تنفرد بِالصدارة

علي بهلولي
الرويسات تتعثّر.. لكن تنفرد بِالصدارة
ح.م
لقطة من مباراة مستقبل الرويسات والزائر شباب بلوزداد.

لُعبت مساء الجمعة مقابلتان، تندرجان ضمن إطار الجولة السابعة من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

ولِأوّل مرّة في الموسم الجديد، يكتفي الرائد مستقبل الرويسات بِنقطة واحدة داخل القواعد، بعد تعادله بِهدف لِمثله مع الزائر شباب بلوزداد.

ولكن مع ذلك، انفرد ممثّل كرة القدم لِعاصمة الجنوب الشرقي للوطن بِصدارة الترتيب.

ولفت اللاعب الغاني حميدو فاتاوو مهاجم مستقبل الرويسات الانتباه، بِتسجيل هدف ضد مرماه في الدقيقة الـ 59، ثم “الثّأر” رياضيا لِنفسه ولِفريقه بِتوقيعه هدف التعادل في الدقيقة الـ 68.

وفي ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر، استثمرت شبيبة القبائل في الوضعية السيّئة لِنادي البارادو، وفازت عليه بِنتيجة (1-2). علما أن المحلّيين يتذيّلون لائحة الترتيب، كما عجزوا لِحدّ الآن عن تذوّق حلاوة الانتصار.

ووقّع هدفَي الشبيبة كلّ من: صانع الألعاب رياض بودبوز (د44)، والمهاجم أيمن محيوس (د67).

وبات بودبوز يملك رصيد 3 أهداف، نظير هدفَين وتمريتَين حاسمتَين لِمحيوس. وذلك في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا للاعبَين.

وفي الطرف المقابل، سجّل هدف نادي البارادو المهاجم محمد الأمين رمضاوي في الدقيقة الـ 21، وهو الثالث له في بطولة الموسم الحالي.

ولا تزال تنقص شبيبة القبائل مواجهتان متأخّرتان، نظير مباراة واحدة لِشباب بلوزداد.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة السابعة وعددها ستّ مواجهات، بعد ظهيرة ومساء هذا السبت.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة على النّحو التالي:

بوقرة يعلن عن قائمة المنتخب المحلي تحسبا لوديتي فلسطين

أبرز ما قدمه بن سبعيني أمام أتلتيك بلباو (فيديو)

الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة من المحترف الأول

نحن في انتظار الجماهير بوهران لحسم التأهل أمام الصومال

نتائج الجزائريين في رابطة أبطال أوروبا

بيتكوفيتش: “حصدنا أربع نقاط ونحن نقترب من هدف التأهل إلى المونديال”

