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الجزائر
الضحية كان يشارك في فتح الطريق

الرياح تتسبب في مقتل دركي بغليزان

نسيم. ع
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الرياح تتسبب في مقتل دركي بغليزان
ح.م

اهتزت ولاية ميلة، الثلاثاء، على وقع حادثة وفاة دركي يعمل بسلاح الدرك الوطني بولاية غليزان وينحدر من بلدية اعميرة أراس شمال عاصمة الولاية ميلة، ويتعلق الأمر بالمسمى “سراولة معاذ”، البالغ من العمر 30 سنة، أثناء تأدية مهامه على الطريق الرابط بين تيارت وغليزان على مستوى المدخل الغربي لبلدية أولاد سلام، في محاولة لفتح الطريق أمام حركة السير بعد تسبب الرياح القوية في سقوط شجرة على الطريق ما استدعى تدخل عناصر الدرك الوطني لفتح الطريق، ونظرا لقوة الرياح، سقطت شجرة ثانية على عناصر الدرك الوطني أين لفظ معاذ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث وتصيب زملاءه الثلاثة بجروح متفاوتة نقلوا على جناح السرعة إلى المصالح الطبية لتلقي العلاج اللازم.

الضحية الذي يقطن بقرية تاصافت التابعة لبلدية اعميرة أراس، يقول أحد أصدقائه للشروق أنه أعزب ويعتبر أصغر إخوته في عائلة متكونة من 6 أفراد، والتحق بصفوف الدرك الوطني بعد إنهاء دراسته وهو من أسرة متوسطة الحال.

كما عرف الضحية حسب تصريحات أصدقائه وجيرانه أنه كان شابا بشوشا ورياضيا، ومعروفا بمرحه الدائم. وقد خيم الحزن والأسى بولاية ميلة وخاصة ببلدية اعميرة أراس، على فقدان الشاب معاذ، كما تحول منزل عائلته إلى بيت عزاء لمئات المواطنين الذين قدموا من كل حدب وصوب لأداء واجب التعزية والمواساة، وسط حزن عميق لأفراد عائلته التي لازالت تحت الصدمة.

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