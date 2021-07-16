الريادة في المزاد بين الوفاق وبلوزداد.. وأندية السقوط تواصل الكفاح

مباريات مثيرة في الجولة 32 من الرابطة المحترفة الأولى

تعرف الجولة 32 من الرابطة المحترفة الأولى عدة مباريات مثيرة، سواء على مستوى المقدمة، التي تتصدرها مواجهة القمة بين الرائد وفاق سطيف وصاحب المرتبة الثالثة شبيبة الساورة، أم الخاصة بأندية أسفل الترتيب التي تواصل رحلتها الشاقة لتفادي شبح السقوط، على غرار اتحاد بلعباس ووداد تلمسان وسريع غليزان والبقية.

سيكون وفاق سطيف مجددا على موعد مع اختبار جديد مع منافسيه المباشرين، هذه المرة في عقر الديار أمام صاحب المرتبة الثالثة شبيبة الساورة البعيدة عن مقعد الريادة بـ 3 نقاط فقط، مقعد الريادة الذي يبقى في المزاد في المتصدرين الحاليين وفاق سطيف وشباب بلوزداد يجعل هذه الجولة تحمل الكثير من الإثارة، ومن شأنها أن تعرف عدة مفاجآت ومخلفات هامة في هذا الجانب، وهو الأمر الذي يجعل نسور الهضاب يسعون إلى تفادي أي تعثر جديد في عقر الديار، وبالمرة عدم الوقوع في الفخ الذي حصل في الجولة ما قبل الماضية أمام شريكه الحالي شباب بلوزداد، الذي فرض التعادل في ملعب 8 ماي، ما انعكس سلبا على نفسية أبناء الكوكي الذين خسروا برباعية في وهران أمام المولودية المحلية المتواجدة في المرتبة الرابعة.

يحدث هذا في الوقت الذي يتنقل الشريك الثاني في الريادة شباب بلوزداد إلى وداد تلمسان الذي يصارع من أجل البقاء، حيث يطمح أبناء العقيبة في العودة بالزاد كاملا للحفاظ على المقعد الأول، وترقب أي مفاجأة تخدمهم في ملعب 8 ماي، خصوصا وأن شبيبة الساورة تطمح في الذهاب بعيدا للقفز هي الأخرى إلى مقعد الصدارة، ما يجعل هذه الجولة منعرجا حقيقيا لفرق المقدمة.

من جانب آخر، تواصل الأندية المتواجدة في أسفل الترتيب صراعها لضمان البقاء، ففي الوقت الذي تضاءلت فيه حظوظ شبيبة سكيكدة وأهلي البرج، إلا أن بقية الأندية تراهن على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والكلام ينطبق على وداد تلمسان الذي سيكون أمام اختبار صعب في عقر الديار أمام الرائد شباب بلوزداد، وهذا من باب إثراء الرصيد ومحو الخسارة السابقة في العاصمة أمام نادي بارادو الذي يستقبل هذه المرة أيضا أحد المهددين بالسقوط وهو اتحاد بلعباس الذي يعول على إحداث المفاجأة رغم صعوبة المهمة، في الوقت الذي ينتظر فيه سريع غليزان تنقلا إلى صاحب المرتبة الأخيرة شبيبة سكيكدة وكله إصرار على استغلال الوضعية الصعبة لأبناء روسيكادا الذين يتجهون بخطى ثابتة نحو السقوط، فيما يستقبل نجم مقرة صاحب المرتبة ما قبل الأخيرة أهلي البرج وكله رغبة في تصحيح المسار والظفر بالنقاط الثلاث التي من شأنها تعزيز حظوظ البقاء، والكلام ينطبق على اتحاد بسكرة التي تستضيف صاحب المرتبة الرابعة مولودية وهران في اختبار صعب يفرض الحفاظ على هيبة ملعب العالية.

كما تسعى غدا نصر حسني داي إلى عدم تفويت فرصة استقبال أولمبي المدية لتأمين وضعيتها بعيدا عن لغة الحسابات، وبالمرة تأكيد التعادل الثمين الذي عادت به من تيزي وزو خلال الجولة الماضية.

برنامج الجولة 32

السبت

شبيبة سكيكدة- سريع غليزان

نجم مقرة- أهلي البرج

نادي بارادو- اتحاد بلعباس

وداد تلمسان- شباب بلوزداد

جمعية عين مليلة- اتحاد الجزائر

جمعية الشلف- مولودية الجزائر

اتحاد بسكرة- مولودية وهران

وفاق سطيف- شبيبة الساورة

الأحد

شباب قسنطينة- شبيبة القبائل

نصر حسين داي- أولمبي المدية