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رياضة

الرياضة الجزائرية.. الوزير سبقاق يضع يده على الجرح

سليم.ع
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الرياضة الجزائرية.. الوزير سبقاق يضع يده على الجرح

وضع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، يده على الجرح عندما قال بأن المشرفين على القطاع الرياضي بكل هزائمه وبكل فشله لا يزالون يشرفون على هذا القطاع..
وأضاف الوزير سبقاق في تصريحات له، خلال زيارة تحفيزية لرياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا: ” هؤلاء ورغم الفشل، لا يزالون متواجدون سواء في الاتحاديات أو الإدارة المركزية”.
ودعا وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة مواجهة الحقائق، عندما قال: ” يجب أن تكون لدينا الشجاعة لنواجه أنفسنا بكل الحقائق إذا أردنا أن نحسن من مستوانا ومن صورة الرياضة الجزائرية”.
وقام الوزير سبقاق بزيارة تحفيزية إلى الرياضيين الجزائريين الذين يستعدون للمشاركة في الألعاب البارالمبية المقررة في طوكيو، من 24 أوت الجاري إلى 5 سبتمبر المقبل.
وتشارك الجزائر في الألعاب البارالمبية بستين رياضيا يمثلون خمسة إختصاصات.

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