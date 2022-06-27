الرياضة الجزائرية تحتفظ بِالصدارة المتوسّطية

احتفظت الرياضة الجزائرية سهرة الإثنين، بِصدارة الترتيب العام لِألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022.

وباتت الرياضة الجزائرية تحوز 10 ميداليات في الرّيادة: 6 ذهبيات و4 فضّيات. وتموقعت تركيا في المركز الثاني بِحصيلة 11 ميدالية: 6 ذهبيات و5 برونزيات. وحلّت مصر في الرّتبة الثالثة بِرصيد 12 ميدالية: 3 ذهبيات و5 فضّيات و4 برونزيات.

وحازت الجزائر ميدالياتها العشر، على النّحو التالي:

الكاراتي: 4 ذهبيات وفضّيتان.

المصارعة الإغريقية الرومانية: ذهبية وفضّيتان.

الرّيشة الطائرة (البدمنتنون): ذهبية.

ويُشارك في هذه التظاهرة الرياضية المتوسّطية 3390 مُتنافس، ينتمون إلى 26 بلدا من قارّات إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وتستمّر طبعة وهران لِألعاب المتوسّط، حتى السادس من جويلية المقبل.