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رياضة

الرياضة الجزائرية تحتفظ بِالصدارة المتوسّطية

علي بهلولي
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الرياضة الجزائرية تحتفظ بِالصدارة المتوسّطية
المُصارع بشير سيد عزارة يحتفل بِتتويجه الذهبي.

احتفظت الرياضة الجزائرية سهرة الإثنين، بِصدارة الترتيب العام لِألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022.

وباتت الرياضة الجزائرية تحوز 10 ميداليات في الرّيادة: 6 ذهبيات و4 فضّيات. وتموقعت تركيا في المركز الثاني بِحصيلة 11 ميدالية: 6 ذهبيات و5 برونزيات. وحلّت مصر في الرّتبة الثالثة بِرصيد 12 ميدالية: 3 ذهبيات و5 فضّيات و4 برونزيات.

وحازت الجزائر ميدالياتها العشر، على النّحو التالي:

الكاراتي: 4 ذهبيات وفضّيتان.

المصارعة الإغريقية الرومانية: ذهبية وفضّيتان.

الرّيشة الطائرة (البدمنتنون): ذهبية.

ويُشارك في هذه التظاهرة الرياضية المتوسّطية 3390 مُتنافس، ينتمون إلى 26 بلدا من قارّات إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وتستمّر طبعة وهران لِألعاب المتوسّط، حتى السادس من جويلية المقبل.

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