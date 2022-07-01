الرياضة الجزائرية تفتكّ 15 ذهبية وتُحطّم رقمها القياسي

حطّمت الرياضة الجزائرية مساء الجمعة، رقمها القياسي في ألعاب البحر المتوسّط.

وحصدت الرياضة الجزائرية في النسخة الحالية بِوهران، وبِصفة مُؤقّتة، رصيد 37 ميدالية: 15 ذهبية و12 فضّية و10 برونزيات.

وجاء تحطيم الرّقم القياسي من حيث عدد الميداليات الذهبية، وأيضا الحصيلة العامّة.

وكان الرّقم السابق للرياضة الجزائرية يُشير إلى نسخة تونس 2001، لمّا افتكّ مُمثّلونا 10 ذهبيات ومثلها من الفضّة و12 برونزية، أو حصيلة 32 ميدالية إجمالا.

وبِخصوص حصاد الرياضيين الجزائريين في منافسات الجمعة، فقد بلغ 6 ذهبيات ومثلها من الفضّة و4 برونزيات، وتشكّل على النّحو التالي:

الملاكمة:

5 ذهبيات بِواسطة يحي عبدلي (63 كلغ)، ويوغرطة آيت بقة (69 كلغ)، ورميساء بوعلام (48 كلغ)، وحجيلة خليف (60 كلغ)، وإيمان خليف (63 كلغ). و5 فضّيات بِواسطة: أسامة مرجان (57 كلغ)، ويونس نموشي (75 كلغ)، ومحمد حمري (81 كلغ)، ومحمد السعيد حماني (91 كلغ)، وإشراق شايب (66 كلغ).

ألعاب القوى:

ذهبية بِواسطة بلال عافر (القفز العالي)، وبرونزيتان عن طريق وهشام بوحانون (القفز العالي)، عبد المالك لهولو (400م حواجز).

الجيدو:

فضية بِواسطة مصطفى بوعمر (100 كلغ)، وبرونزيتان عن طريق محمد سفيان بلرقاع (أكثر من 100 كلغ)، وكوثر أوعلال (أقلّ من 78 كلغ).