الرياضيات ترفع المعنويات

مترشحون يستقبلون اليوم الثاني من امتحان البكالوريا بارتياح

استقبل المترشحون اليوم الثاني من امتحان شهادة البكالوريا، بكثير من الارتياح والاطمئنان، بعد الشعور بالخوف الذي صاحبهم في اليوم الأول، وذلك بسبب طبيعة المواضيع في مادة الرياضيات والتي وردت في متناول المترشح المتوسط، فيما عاش رؤساء مراكز إجراء على الأعصاب بعد انطلاق الاختبارات بسبب التأخرات المسجلة في صفوف الأساتذة الحراس.

تأخرات الحراس تحدث حالة طوارئ بالمراكز

وأوضحت مصادر “الشروق”، أن عديد مراكز الإجراء في اليوم الثاني من الامتحان، قد عاشت حالة طوارئ، بسبب التأخرات التي سجلت في وسط الأساتذة الحراس، حيث وجد الرؤساء ونوابهم أنفسهم في ورطة خاصة مع انطلاق الاختبار في مادة الرياضيات، بسبب تخوفهم من حدوث فوضى أو انزلاقات محتملة، الأمر الذي اضطرهم إلى الاكتفاء بتعيين حارس واحد إلى حارسين اثنين بكل قاعة امتحان بشكل موقت، إلى حين وصول باقي الأساتذة الذي عللوا تأخرهم بنقص وسائل النقل والازدحام المروري الذي تشهده الطرقات.

إقصاء عشرات التلاميذ بسبب دقيقتي تأخر

وأضافت مصادرنا بأن الامتحان في يومه الثاني، لم يمر بردا وسلاما على المترشحين المتأخرين، الذين تعرضوا لعقوبة الإقصاء من البكالوريا بسبب تأخر لدقيقتين، وهو القرار الذي شكل لهم صدمة ولأوليائهم الذين طالبوا بتدخل مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة لإنصاف أبنائهم.

ولجأ رؤساء مراكز آخرون إلى تفعيل وتوظيف ما يصطلح عليه “بالسلطة التقديرية” لإنقاذ المتأخرين، ورخصوا لهم بالدخول بعد الدقيقة 40 من الساعة الثامنة صباحا، آخذين بعين الاعتبار عدة عوامل أبرزها الازدحام المروري الذي تشهده معظم الطرقات، نقص وسائل النقل، وكذا عدم اطلاعهم على الإجراءات والشروط المرتبطة بسير امتحان رسمي، على اعتبار أنهم يمثلون فئة التلاميذ الذين استفادوا في دورة 2020، من تدابير الإعفاء من اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط بسبب أزمة الوباء.

المترشح “يُكرم أو يُهان” في اختبار التخصص

وسيتم اختبار المترشحين صباح اليوم الثالث من الامتحان في مادة الاختصاص أو المادة المميزة للشعبة، إذ سيجتاز الممتحنون في شعبتي آداب وفلسفة ولغات أجنبية الاختبار في مادة الفلسفة، بحجم ساعي يتراوح بين 4 ساعات ونصف و5 ساعات ونصف.

وسيتم اختبار التلاميذ في شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، في مادة علوم الطبيعة والحياة بحجم ساعي أدناه ثلاث ساعات ونصف وأعلاه 5 ساعات و30 دقيقة، على أن يجتاز الممتحنون في شعبة تقني رياضي الاختبار في مادة التكنولوجيا بحجم ساعي يقدر بـ5 ساعات ونصف، وأما مترشحو شعبة تسيير واقتصاد سيتم اختبارهم في مادة التخصص “التسيير المحاسبي والمالي”، بحجم ساعي يبلغ خمس ساعات و30 دقيقة.

وبالنسبة للفترة المسائية، سيجتاز المترشحون اختبارا موحدا في مادة اللغة الفرنسية بحجم ساعي يقدر بـ4 ساعات ونصف لشعبة لغات أجنبية باعتبارها مادة أساسية، ومدة زمنية بثلاث ساعات في باقي الشعب ويتعلق الأمر بآداب وفلسفة، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي وتسيير واقتصاد.

وعن مواضيع مادة الرياضيات، اقتربت “الشروق” من مترشحين عبروا عن ارتياحهم لطبيعة الأسئلة والتي أثلجت صدورهم ورفعت من معنوياتهم وأعادت الثقة إلى نفوسهم، إذ أكدوا على أن التمارين لم ترد سهلة ولا صعبة تعجيزية ولا مركبة، عكس توقعاتهم، إذ راعت مستوى المترشح المتوسط وفي جميع الشعب الأدبية والعلمية وحتى التقنية بدون استثناء، إذ لم تعد الرياضيات مادة “مربكة” و”مقلقة” و”مسقطة” لدى معظمهم.

رشيد شرقي: اختبار الرياضيات لخص دروس 22 أسبوعا

وأوضح رشيد شرقي أستاذ مادة الرياضيات، في تصريح لـ”الشروق”، بأن واضعي الأسئلة لهذه الدورة، قد اعتمدوا على المكاسب المعرفية المسلمة للتلاميذ خلال 22 أسبوعا كاملا من أصل 27 أسبوعا دراسة، بمعنى أنها مست دروس الفصلين الأول والثاني بشكل كبير وجزءا بسيطا من الفصل الدراسي الثالث والأخير، مؤكدا أن اللجان التقنية قد احترمت وضعية تقدم الدروس المقدمة لها، واعتمدت على نفس منهجية إنجاز الأسئلة من دون تغييرات.

وبخصوص طبيعة الأسئلة، أوضح الأستاذ رشيد شرقي، بأنها في العموم قد وردت في متناول المترشح المتوسط، إذ ارتكزت بشكل كبير على الأسئلة المباشرة في وقت تم الابتعاد عن المواضيع غير المباشرة، وتناولت تمارين في المتتاليات والاحتمالات والدالة والأعداد المركبة.

وأضاف محدثنا بأنه بإمكان الممتحن المتوسط الذي اجتهد طيلة سنة دراسة وراجع دروسه بشكل منتظم وسلس، أن يحصل على علامة 12 من 20 فما فوق، في حين بإمكان المترشح الممتاز افتكاك العلامة 16 من 20 فما فوق.