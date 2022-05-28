الريال بطلا لِأوروبا بِذكريات الأبيض والأسود لـ “مأساة الهايسل”

أحرز فريق ريال مدريد الإسباني سهرة السبت، كأس رابطة أبطال أوروبا لِكرة القدم. بعد فوزه في النهائي بِهدف لِصفر على نادي ليفربول الإنجليزي.

واحتضن ملعب فرنسا أطوار المباراة الختامية، تحت إدارة حكم الساحة كليمون توربان الذي ينتمي إلى بلد هذه المنشأة الرياضية.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين للريال المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في الدقيقة الـ 59.

وتأخّر هذا النهائي عن انطلاقته بِنحو نصف ساعة من الزّمن، وذلك بِسبب تدافع الجماهير على أعتاب أبواب ملعب العاصمة الفرنسية باريس، وأنصار فريق ليفربول تحديدا. وتدخّل رجال الأمن لِتحييد المشاغبين، مع استعمال القنابل المُسيّلة للدموع.

وأعادت هذه الأعمال المشجوبة إلى الذّاكرة، صور نهائي المسابقة ذاتها في صيغتها القديمة كأس أوروبا للأندية البطلة، بين فريقَي ليفربول الإنجليزي وجوفانتوس الإيطالي، بِالعاصمة البلجيكية بروكسل، سهرة الـ 29 من ماي 1985 (تقريبا اليوم ذاته!). أو ما عُرف حينها بـ “أحداث ملعب الهايسل” أو “مأساة الهايسل”، بعد انهيار جدار إحدى المدرجات بِسبب شغب أنصار الناديَين، نجم عنها وفاة 39 شخصا، وإصابة 450 آخر بِجروح مُتفاوتة الخطورة.

وأضاف ريال مدريد الإسباني إلى رصيده كأس رابطة أبطال أوروبا رقم “14”، معزّزا صدارته، حيث يتقدّم بِفارق 7 تتويجات عن صاحب المركز الثاني ميلان آسي الإيطالي.