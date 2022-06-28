الريال يخلط حسابات “السيتي” بخصوص محرز

يعد حلا هجوميا مثاليا للنادي الإسباني

يواصل ريال مدريد الإسباني، مساعيه للحصول على خدمات الدولي الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم اقتراب الأخير من تجديد عقد اللاعب لمدة 3 سنوات أخرى، أي إلى غاية جوان 2026.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ريال مدريد يحاول استغلال عدم توصل محرز إلى اتفاق نهائي مع ناديه الإنجليزي، من أجل تمديد عقده الذي سينتهي في جوان 2023، من أجل إقناعه بتقمص ألوان “الميرنغي”.

وكانت تقارير إعلامية إنجليزية، قد أشارت إلى اقتراب محرز من تمديد عقده مع “السيتي” إلى غاية 2026، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي، في خطة بديلة من قبل إدارة النادي.

وقال الصحفي الإسباني، سانتي أونانا، المتخصص في أخبار الميركاتو الأوروبي، إن ريال مدريد يعتبر من أبرز الفرق المهتمة بمحرز في “الميركاتو” الصيفي الحالي، مشيرا إلى أن اللاعب الجزائري يتفاوض حاليا مع إدارة مانشستر سيتي على تجديد تعاقده، والتوصل لاتفاق حول العقد الجديد لاستمراره فترة أخرى بين صفوف “السيتيزينس”.

ويبحث ريال مدريد عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية على مستوى الخط الأمامي، خاصة بعدما فشل في ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان، ووقع اختياره على محرز الذي يعد حلا هجوميا مثاليا لريال مدريد للتواجد في مركز الجناح الهجومي، الذي يجيد فيه اللاعب الجزائري ويقدم مستوى فنيا مميزا.