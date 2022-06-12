الريال يريد التعاقد مع غويري لخلافة بن زيمة

"الفاف" مطالب بالتحرك لخطفه من "الديكة"

يفكر العملاق ريال مدريد الإسباني، في مرحلة ما بعد كريم بن زيمة من الآن، رغم أن اللاعب في أوج عطائه، ولا يزال عقده مع “الملكي” ساري المفعول إلى غاية جوان 2023.

وبحسب ما أفاد به الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، فإن الريال يضع نصب عينيه الفرانكو– جزائري، أمين غويري، المتألق هذا الموسم مع نادي نيس الفرنسي ومنتخب “الديكة” لأقل من 23 سنة.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع غويري الذي يرى فيه اللاعب المناسب لخلافة بن زيمة في المستقبل، خاصة بعد ضياع صفقتي الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي ايريك هالاند، فالأول فضل المواصلة مع نادي باريس سان جارمان، أما الثاني فقد انتقل من بوريسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد إلى غاية 2027.

ولا يعتبر اهتمام الريال بخدمات غويري وليد اليوم، فقد سبق للمدرب السابق زين الدين زيدان التحدث مع وكيل أعماله الذي يعد نفسه وكيل أعمال اللاعب، آلان مياليسيو، عن قدرات خريج مدرسة ليون الفرنسي، وإمكانية ضمه لصفوف النادي الإسباني، لكن دون تقديم أي عرض رسمي بخصوصه.

وبات غويري صاحب 22 سنة، ضمن قائمة أبرز اللاعبين المرشحين للانتقال إلى الريال، بعد المردود الطيب الذي يقدمه مع ناديه نيس منذ فترة، لاسيما في الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، أين شارك في 38 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وإضافة إلى ريال مدريد، يعتبر غويري محل اهتمام العديد من الفرق الأوربية التي تتابع تطور اللاعب في الدوري الفرنسي، خاصة باريس سان جارمان الذي كان يراهن على ضمه في حال رحيل مبابي، قبل أن يقرر الأخير البقاء.

وبلا شك، فإن نجاح هذه الصفقة، سيصعب كثيرا من مهمة الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، في إقناع اللاعب بارتداء قميص المنتخب الوطني، في ظل تمسك غويري بحلم اللعب لمنتخب “الديكة”، والتحاقه بالريال سيقربه لا محالة من تحقيق حلمه، مع العلم أن اللاعب سبق وأن افتخر في العديد من حواراته السابقة بأصوله الجزائرية.

وأمام هذا الوضع، يستوجب على الاتحاد الجزائري تكثيف تحركاته في الأيام القليلة القادمة من أجل ضم اللاعب، خاصة وأن كتيبة “المحاربين” في حاجة ماسة إلى هداف بمثل مواصفات غويري، خاصة في ما يتعلق بعامل السن، فهو يمثل الحاضر والمستقبل وقادر على تقديم الكثير تحت قيادة المدرب جمال بلماضي.

وتسمح قوانين الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا”، لغويري بتغيير جنسيته الرياضية وفق قانون “الباهاماس”، كونه لم يلعب أي مباراة رسمية مع المنتخب الفرنسي الأول.

تجدر الإشارة إلى أن نادي نيس الفرنسي يضم إلى جانب غويري 4 لاعبين جزائريين، ويتعلق الأمر بالمهاجمين أندي ديلور وبلال براهيمي، إضافة إلى المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي، وبالتالي بإمكان “الفاف” والمدرب بلماضي استغلال هؤلاء اللاعبين من أجل إقناع غويري باللعب مع “الخضر”.