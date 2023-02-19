-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الريال يقدم خدمة لمارسيلو بعد فسخ عقده مع أولمبياكوس

عمر سلامي
  • 954
  • 0
الريال يقدم خدمة لمارسيلو بعد فسخ عقده مع أولمبياكوس
ح.م
البرازيلي مارسيلو

يتواجد البرازيلي مارسيلو رفقة فريقه الأسبق ريال مدريد، بعد فسخ تعاقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني.

وأكدت تقارير إعلامية، أن مارسيلو يتواجد حاليا في ريال مدريد، للتعافي من إصابة تعرض لها يوم 11 جانفي الماضي، في آخر مباراة له مع فريقه اليوناني.

وأضافت التقارير أن مارسيلو في مدريد، منذ ذلك التاريخ، حيث يخضع لإشراف أطباء ريال مدريد في “فالديبيباس”.

وارتبط اسم مارسيلو بالانتقال لصفوف النصر السعودي، لمزاملة صديقه كريستيانو رونالدو.

وأعلن أولمبياكوس السبت، فسخ تعاقده مع مارسيلو، بعد انضمامه للفريق بأشهر قليلة.

وانضم مارسيلو لصفوف أولمبياكوس، مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

مقالات ذات صلة
إجبار رياضيين صغار في أستراليا على ارتداء ألبسة الشّواذ

إجبار رياضيين صغار في أستراليا على ارتداء ألبسة الشّواذ

الإتحاد للتأكيد والعودة بنتيجة إيجابية من بنغازي

الإتحاد للتأكيد والعودة بنتيجة إيجابية من بنغازي

إقصاء شباب قسنطينة

إقصاء شباب قسنطينة

أوّل مباراة لـ “بلعمري” مع فريقه الجديد

أوّل مباراة لـ “بلعمري” مع فريقه الجديد

“العميد” بدون مدرب بعد فشل المفاوضات مع بوقرة والبدري

“العميد” بدون مدرب بعد فشل المفاوضات مع بوقرة والبدري

الهزيمة رقم “14” تواليا لِهلال شلغوم العيد

الهزيمة رقم “14” تواليا لِهلال شلغوم العيد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد