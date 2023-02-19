الريال يقدم خدمة لمارسيلو بعد فسخ عقده مع أولمبياكوس

يتواجد البرازيلي مارسيلو رفقة فريقه الأسبق ريال مدريد، بعد فسخ تعاقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني.

وأكدت تقارير إعلامية، أن مارسيلو يتواجد حاليا في ريال مدريد، للتعافي من إصابة تعرض لها يوم 11 جانفي الماضي، في آخر مباراة له مع فريقه اليوناني.

وأضافت التقارير أن مارسيلو في مدريد، منذ ذلك التاريخ، حيث يخضع لإشراف أطباء ريال مدريد في “فالديبيباس”.

وارتبط اسم مارسيلو بالانتقال لصفوف النصر السعودي، لمزاملة صديقه كريستيانو رونالدو.

وأعلن أولمبياكوس السبت، فسخ تعاقده مع مارسيلو، بعد انضمامه للفريق بأشهر قليلة.

وانضم مارسيلو لصفوف أولمبياكوس، مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.