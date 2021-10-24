-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد حول الحالة الجوية: استمرار تساقط الأمطار عبر 10 ولايات شرقية
رياضة

الريال يقطف ثمار “كلاسيكو الأرض”

الشروق الرياضي
  • 422
  • 0
الريال يقطف ثمار “كلاسيكو الأرض”

حسم فريق ريال مدريد مساء الأحد “كلاسيكو الأرض” أمام غريمه التقليدي برشلونة، لِمصلحته بِفوز نتيجته هدفَين لِهدف.

واحتضن ملعب “كامب نو” بِبرشلونة أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الإسبانية للموسم الجديد.

وسجّل هدفَي الريال كلّ من: المدافع النمساوي دافيد ألابا في الدقيقة الـ 32، ومتوسط الميدان لوكاس فاسكيز في الوقت بدل الضّائع (90+2). وأمضى توقيع “البارصا” المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الوقت بدل الضّائع (90+6).

وبات ريال مدريد يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 20 نقطة، ويشغل نادي برشلونة المركز الـ 8 بِمجموع 15 نقطة.

ويحوز فريقا فالونسيا وريال سوسييداد أيضا رصيد 20 نقطة، لكن الريال يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+13/ +10/ +5).

ولِأوّل مرّة منذ موسم 2009-2010، لُعب “كلاسيكو الأرض” دون النّجمَين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

مقالات ذات صلة
هدف استعراضي وتمريرة بِالمسطرة لـ “بن ناصر”

هدف استعراضي وتمريرة بِالمسطرة لـ “بن ناصر”

محرز يبدع.. يرّد على غوارديولا ويواصل تحطيم الأرقام

محرز يبدع.. يرّد على غوارديولا ويواصل تحطيم الأرقام

عطال يسجل أول أهدافه مع نيس في الموسم الجديد

عطال يسجل أول أهدافه مع نيس في الموسم الجديد

مسؤولون هضموا حقي رغم تشريفي الجزائر عالميا

مسؤولون هضموا حقي رغم تشريفي الجزائر عالميا

بداية قوية لِاتحاد بسكرة

بداية قوية لِاتحاد بسكرة

عطال وديلور يقلبان الطاولة على وجه ليون!

عطال وديلور يقلبان الطاولة على وجه ليون!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد