الريال يقطف ثمار “كلاسيكو الأرض”

حسم فريق ريال مدريد مساء الأحد “كلاسيكو الأرض” أمام غريمه التقليدي برشلونة، لِمصلحته بِفوز نتيجته هدفَين لِهدف.

واحتضن ملعب “كامب نو” بِبرشلونة أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الإسبانية للموسم الجديد.

وسجّل هدفَي الريال كلّ من: المدافع النمساوي دافيد ألابا في الدقيقة الـ 32، ومتوسط الميدان لوكاس فاسكيز في الوقت بدل الضّائع (90+2). وأمضى توقيع “البارصا” المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الوقت بدل الضّائع (90+6).

وبات ريال مدريد يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 20 نقطة، ويشغل نادي برشلونة المركز الـ 8 بِمجموع 15 نقطة.

ويحوز فريقا فالونسيا وريال سوسييداد أيضا رصيد 20 نقطة، لكن الريال يتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+13/ +10/ +5).

ولِأوّل مرّة منذ موسم 2009-2010، لُعب “كلاسيكو الأرض” دون النّجمَين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.