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رياضة

الرّئيس الجديد لـ “الفاف” يفصل في أمر بلماضي

علي بهلولي
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الرّئيس الجديد لـ “الفاف” يفصل في أمر بلماضي
ح.م
وليد سعدي

تطرّق الرّئيس الجديد لِاتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، الخميس، للناخب الوطني جمال بلماضي.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامّة الانتخابية لـ “الفاف” بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وقال وليد سعدي إنّه سيُدعّم بلماضي، ويُوفّر له كلّ الإمكانيات الضرورية لِتحقيق الأهداف المُسطّرة.

ومعلوم أن مدّة عقد بلماضي في الجهاز الفني لـ “الخضر” تنقضي في صيف 2026، بينما تنتهي ولاية سعدي في ربيع 2025.

ويُريد الوافد الجديد إلى المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، تفنيد ما يُروَّج له من كونه ضدّ بقاء بلماضي مدرّبا للمنتخب الوطني.

ويصف مُروِّجو هذا الطّرح وليد سعدي على أنه امتداد للرّئيس السّابق لـ “الفاف” محمد روراوة، وأن بلماضي يُبدي تضامنا مع خليفته وغريمه التقليدي خير الدين زطشي.

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