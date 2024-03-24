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رياضة

الرّئيس تبون يُطمئن الرياضيين قبل الأولمبياد

الشروق الرياضي
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الرّئيس تبون يُطمئن الرياضيين قبل الأولمبياد

طمأن رئيسُ الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لِمجلس الوزراء الذي ترأسه، الأحد، النّخبةَ الوطنية في كلّ الاختصاصات المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024.

ويُجرى الأولمبياد بِالعاصمة الفرنسية باريس، ما بين جويلية وأوت المقبلَين.

و حسب ما أفاد به بيان لِمجلس الوزراء،  أكّد رئيس الجمهورية “أن الدولة على استعداد تام لِتوفير كلّ الإمكانيات، كما سبق لها أن وضعتها بين يدي النخبة الوطنية للمشاركة في الألعاب الأولمبية 2024، بما فيها التكفّل بالتربّصات خارج الوطن”.

وأوضح المصدر أن رئيس الجمهورية، وبعد الاستماع لِعرض حول وضعية التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024، “أكّد أن التكفّل بِنخبتنا الوطنية لا يُفرّق بين النخبة المشاركة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية (ذوي الاحتياجات الخاصة)، التي يقع على عاتقها رفع الرّاية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية”.

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