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رياضة

الرّئيس تبون يُهنّئ الرّياضية كيليا نمّور

الشروق الرياضي
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الرّئيس تبون يُهنّئ الرّياضية كيليا نمّور

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، الرّياضية كيليا نمّور. بعد إنجازها العالمي في رياضة الجمباز.

وكتب الرّئيس تبون عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تحية وتقدير كبيران للنجمة كيليا نمور، على إحرازها المرتبة الثانية في بطولة العالم للجمباز. أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والتفوق. ألف مبروك لكِ وللجزائر”.

وحازت كيليا نمّور قصب السبّق، بعد أن جعلت جدول الترتيب العام والنّهائي في البطولة العالمية للجمباز، يحمل اسم الجزائر، في أمر غير مسبوق عربيا وإفريقيا.

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