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رياضة

الرّئيس تبون يُهنّئ المنتخب المحلّي

الشروق الرياضي
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الرّئيس تبون يُهنّئ المنتخب المحلّي
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء المنتخب الوطني المحّلي لِكرة القدم، بعد بلوغه نهائي “شان” 2023.

ونشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تهنئة لِرجال مجيد بوقرة.

وتأهّل المنتخب المحلّي الجزائري للمباراة الختامية، بعد اجتيازه عقبة النيجر بِخماسية نظيفة.

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