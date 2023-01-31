الرّئيس تبون يُهنّئ المنتخب المحلّي

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء المنتخب الوطني المحّلي لِكرة القدم، بعد بلوغه نهائي “شان” 2023.

ونشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تهنئة لِرجال مجيد بوقرة.

وتأهّل المنتخب المحلّي الجزائري للمباراة الختامية، بعد اجتيازه عقبة النيجر بِخماسية نظيفة.