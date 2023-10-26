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الجزائر

الرّئيس تبّون يستقبل رئيس مجلس نوّاب الشعب التّونسي

الشروق أونلاين
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الرّئيس تبّون يستقبل رئيس مجلس نوّاب الشعب التّونسي
رئاسة الجمهورية
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 26 أكتوبر، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة.

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، اليوم الخميس 26 أكتوبر، رئيس مجلس نوّاب الشّعب التّونسي، إبراهيم بودربالة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد حضر الاستقبال رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد نذير العرباوي، حسب ذات البيان.

بعد لقائه مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس مجلس نوّاب الشّعب التّونسي، إبراهيم بودربالة، قال تشرفت بمقابلة الرئيس عبد المجيد تبون وحملت إليه تحيات أخيه سيادة الرئيس قيس السعيد وعبرت له أن في زيارة الوفد البرلماني التونسي إلى الشقيقة الجزائر وهي أول زيارة يقوم بها وفد برلماني إلى أرض خارج تونس، واخترت الشقيقة الجزائر لما في ذلك من رمزية واعتبارا لمتانة العلاقة التي تربط تونس والشقيقة الجزائر، فزيادة على الماضي المشترك والحاضر فأملنا في بناء المستقبل والحمد لله هناك تناغم بين القيادتين في كل من الجزائر وتونس حول الرؤى المشتركة، ويهمنا أكثر أن تبنا علاقات أفقية بين الشعبين على جميع المستويات”.

وقد حلّ في الجزائر رئيس مجلس نواب الشعب التّونسي، إبراهيم بودربالة،يوم الثّلاثاء الماضي في زيارة رسمية تدوم 4 أيام.

زيارة تأتي تلبية لدعوة رئيس المجلس الشّعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وتندرج في إطار تعزيز علاقات التّعاون بين مجلسي البلدين، وبحث سبل الارتقاء بها. كما تهدف في إطارها العام إلى توطيد روابط الأخوة التي تجمع البلدين الجارين والشعبين والشقيقين، حسب ما أفاد به المجلس الشعبي الوطني في بيان.

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