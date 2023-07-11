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رياضة

الرّصيد الجديد للميداليات.. وصيّود “وحش” المسابح

علي بهلولي
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الرّصيد الجديد للميداليات.. وصيّود “وحش” المسابح
ح.م
السبّاح جواد صيّود يحتفل بِإحدى ذهبياته في الألعاب العربية 2023.

ما زال رصيد الميداليات للرياضة الجزائرية في تظاهرة الألعاب العربية 2023، يرتفع ويتعاظم.

ويُسدل ستار هذه الألعاب بِتنظيم حفل الاختتام بِملعب “5 جويلية 1962″، سهرة السبت المقبل.

وإلى غاية سهرة الثلاثاء، بلغ حصاد الرياضة الجزائرية 173 ميدالية في الرّيادة، مُوزّعة كالتّالي: 79 ذهبية، و48 فضّية، و46 برونزية.

وتشغل البحرين المركز الثاني بِرصيد 34 ميدالية: 16 ذهبية، و9 فضّيات، و9 برونزيات.

وتصدّرت السباحة لائحة الرياضات الجزائرية الأكثر تتويجا، وذلك بِمجموع 51 ميدالية: 23 ذهبية، و14 فضّية، و14 برونزية.

وجاءت ألعاب القوى في المركز الثاني، حيث منحت الجزائر 35 ميدالية: 14 ذهبية، و8 فضّيات، و13 برونزية.

وتألّق السبّاح جواد صيّود وتزعّم جدول الرياضيين الجزائريين الأكثر تتويجا، بعد نيله 11 ميدالية ذهبية. المُرادف لِسُبْعِ الحصيلة الجزائرية من المعدن النّفيس.

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