“الرّوبوتات” تزحف على مصنع علامة “فيات” بوهران

نجاح التجارب على توسعة الطلاء والتلحيم إيذانًا بمرحلة الإنتاج

أظهر فيديو حديث لمجموعة “ستيلانتيس” العالمية للسيارات نجاح أولى التجارب بتوسعة مصنع “فيات” بطفراوي في ولاية وهران، والخاصة بتلحيم وطلاء هياكل المركبات، حيث اللافت فيه هو تجهيز الوحدتين بروبوتات عبر كامل الخطوط، مع تدخل بسيط للعنصر البشري، وهي الخطوة التي ستؤدي إلى تراجع في أسعار مركبات المجموعة محليًّا.

وبحسب “ستيلانتيس” الجزائر، فإن مصنع فيات بوهران شرع في تنفيذ أولى التجارب بوحدة الطلاء والتلحيم، والتي كانت ناجحة، وذلك في إطار التوسعة الأخيرة التي يشهدها المركب أو ما يعرف بـ”CKD”، مشيرة في ذات الفيديو إلى أنه تم تركيب معدات وحدتي الطلاء والتلحيم الضرورية للعملية.

واعتبرت المجموعة العالمية للسيارات أن وحدتي التلحيم والطلاء تعدان علامة تاريخية فارقة في صناعة السيارات في الجزائر، حيث يظهر الفيديو الذي اطلعت عليه “الشروق” خطوط ورشة التلحيم وقد تم تجهيزها بالكامل تقريبا بروبوتات من البداية إلى النهاية تقريبا، فيما تظهر مقاطع أخرى قيام الروبوتات بعمليات تلحيم الهياكل المعدنية للسيارات لوحدها مع لمسات بسيطة فقط من الفرق العاملة.

ونفس الشيء تقريبًا بالنسبة لوحدة الطلاء التي تم تركيب روبوتات على طول الخطوط بها هي أيضا، بحسب ما يظهره الفيديو، وشددت ستيلانتيس على أنه تم الانتهاء من التجارب الاختيارية بنجاح لوحدتي الطلاء والتلحيم، مشيرة إلى أن دخول مرحلة الإنتاج بالطاقة القصوى قيد التنفيذ.

وسواء بالنسبة لمرحلة التلحيم أو الطلاء، تنتقل الهياكل أيضا بشكل آلي عبر الخطوط من مرحلة إلى أخرى، وفق ما يظهره الفيديو بتدخل بسيط أيضا للعنصر البشري، حيث علقت ستيلانتيس على ذلك بالقول: “القوى العاملة الجزائرية تلتزم بالمعايير الدولية لصناعة السيارات، وهي متحمسة وجاهزة للعمل”.

ووصفت “ستيلانتيس” مصنع فيات بطفراوي بوهران بأنه محرك وقاطرة للاستدامة والإدماج الاقتصادي المحلي، كما شددت في نفس الفيديو على أن فرعها للإنتاج بالجزائر يمهد الطريق نحو مستقبل صناعي طموح.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الجمهورية إلى ايطاليا وعقد القمة الحكومية رفيعة المستوى الخامسة بين البلدين، والتي على هامشها تم اتفاقية بين ستيلانتيس الجزائر ومجمع “سيجيت” الايطالي لصناعة مكونات السيارات البلاستيكية بالجزائر، بهدف رفع نسبة الإدماج المحلي.

وينتظر أن تسمح هذه الخطوة برفع نسبة الإدماج الصناعي المحلي تدريجيا، وتوطين المزيد من مراحل التصنيع في الجزائر، ضمن أهداف المشروع الصناعي، وهو ما سيسمح بتراجع أسعار سيارات فيات التي ستخرج من وحدة طفراوي مع دخول وحدة التلحيم والطلاء مرحلة الإنتاج، وفق ما أكده مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سمير شرفان، في لقاء سابق مع “الشروق”.

ومن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 60 ألف مركبة خلال العام الجاري، موزعة بين ثلاثة موديلات هي، فيات 500 بـ10 آلاف وحدة، وفيات دوبلو النفعية بـ25 ألف وحدة، وفيات السياحية بـ25 ألف وحدة أيضا، في حين يرتقب دخول طراز رابع مع نهاية العام، ليصل الإنتاج إلى نحو 90 ألف سيارة في العام المقبل.