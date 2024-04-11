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رياضة

الرّياضي الجزائري رقم “32” الذي يحجز مقعدا في الأولمبياد

علي بهلولي
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الرّياضي الجزائري رقم “32” الذي يحجز مقعدا في الأولمبياد
ح.م
وليد بيداني.

افتكّ الربّاع الجزائري وليد بيداني، الخميس، تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية، نسخة العاصمة الفرنسية باريس 2024.

وتمكّن الربّاع بيداني من التأهّل بعد تموقعه سادسا، صنف أكثر من 102 كلغ. في منافسة كأس العالم لِرفع الأثقال الجارية وقائعها بِتايلاندا.

وأمسى بيداني أوّل رياضي جزائري في رفع الأثقال يحجز مقعدا في الأولمبياد، كما ارتفع العدد إلى 32 رياضيا جزائريا نال بطاقة حضور الموعد الباريسي.

وسبق لِابن بلدية مغنية – البالغ من العمر 29 سنة – المشاركة في الأولمبياد، خلال النسختَين الماضيتَين، عام 2016 بِمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وعام 2021 بِالعاصمة اليابانية طوكيو. وفي كلا الاستحقاقَين كان المُمثّل الجزائري الوحيد في هذه الرياضية.

ويُزيّن وليد بيداني سجّله بِبرونزية بطولة العالم فئة أكثر من 109 كلغ، طبعة تايلاندا 2019، وسبع ذهبيات في البطولة الإفريقية، وذهبية في الألعاب المتوسّطية، فضلا عن تتويجات أُخرى.

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