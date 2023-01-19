الزراعة في الجنوب وإنتاج القطن محور لقاء هني بالسفيرة التركية

تباحث وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني مع السفيرة التركية بالجزائر عن فرص التعاون في العديد من المشاريع المتعلقة بالقطاع، من بينها الزراعات الإستراتيجية بالجنوب.

وجرى هذا خلال استقبال هني، الثلاثاء، ماهينور اوزدمير غوكتاس سفيرة تركيا بالجزائر .حيث استعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان كذلك إلى فرص التعاون والتبادلات المتاحة في المجال الفلاحي لاسيما فيما يخص الشهادات الصحية البيطرية، مختلف التبادلات التجارية، الزراعات الاستراتجية في الجنوب، إنتاج القطن وكذا الاستثمار في الصناعات الغذائية.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع للخبراء ورجال الأعمال (الجزائر – تركيا) خلال شهر مارس المقبل لدراسة الملفات وفرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. يضيف البيان.