الزعيم القومي حيدر علييف- مهمة قيادية عظيمة

في كل من الاتحاد السوفيتي السابق وأثناء الاستقلال، كان حيدر علييف رجل دولة بارزًا يتمتع بموهبة قيادية فريدة. إن إنقاذ هذه العبقرية وبقائها وتطورها في الظروف التاريخية الصعبة والمعقدة لجمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، والحفاظ على وحدة أراضي أذربيجان في هذه المنطقة الحساسة، وتعزيزها، هي أمثلة على المستوى العالي لتنفيذ مهمة الإنقاذ العظيمة التي قام بها (قيادة عظيمة).

تصنف النظريات السياسية القادة وفقًا لمعايير مختلفة. يعتمد ذلك على أي جانب من جوانب كلمة القيادة وفي أي سياق اجتماعي وسياسي يتم تناولها.

حيدر علييف هو مؤسس القيادة الحديثة في أذربيجان ويعطي فرصة لفهم المعايير الرئيسية لكونه زعيمًا عالميًا. حيدر علييف هو واحد من رجال الدولة القلائل الذين رفعوا قيادته إلى مستوى زعيم وطني قوي. بناءً على تجربة هذا المسار الصعب والمسؤول والمشرف الذي اتخذه رجل دولة بهذه الموهبة القيادية الاستثنائية، من الممكن تحديد المبادئ التنظيمية الرئيسية للموهبة القيادية للقائد العظيم.

قدمت الشعوب المسلمة في القوقاز وآسيا الوسطى مساهمات كبيرة في الثقافة الإسلامية والحضارة العالمية.

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، كانت هناك فرص لأذربيجان لاستعادة وتطوير علاقاتها المقطوعة مع العالم الإسلامي.

مع ظهور هذه الحاجة، بدأت أذربيجان في الاندماج مع العالم العربي في عام 1993، عندما تعرف الكثير من الناس على اسم أذربيجان باسم حيدر علييف وأفعاله التي قادته لسنوات عديدة.

بسبب قدرته الغير العادية، تمت ترقية حيدر علييف إلى أعلى المناصب الحكومية في ظل النظام الشيوعي السوفيتي.

ومع ذلك، كما اعترف لاحقًا، كان يتعرض دائمًا للتمييز لأنه مسلم.

ومع ذلك، ومهما شدة الحرمان، لم يستطع حيدر علييف أن ينسى مشاعره الدينية وينزع إيمانه من قلبه.

بل على العكس من ذلك، فعندما تفكر في الضغوط التي واجهتها الشعوب الإسلامية خلال الحقبة السوفيتية، توصل إلى فهم أعمق لطبيعة الانتماء إلى دين عظيم، أمة عريقة، وهذا الشعور المنعش تغلغل في عقله وروحه ككل.

أولئك الذين عرفوا حيدر علييف شعروا بوضوح بالتزامه بلغته الأم ودينه. في عام 1996، نظم المؤتمر الدولي الأول للجنة المسلمين الآسيويين تحت رعاية رئيس أذربيجان في باكو لمساعدة اللاجئين والمشردين داخليا.

قام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية عام 1994 بدعوة من ملك الحرمين الشريفين وزار مكة المكرمة والكعبة والمدينة المنورة، أقدس الأماكن لدى المسلمين، واعتبرها من أسعد صفحات حياته.

إن ترك بصمة أبدية في ذاكرة التاريخ هو علامةالسعادةو الفخرلكل سياسي ورئيس دولة. مكرسًا للمستقبل المشرق لشعبه، وازدهار أذربيجان، العظيم حيدر علييف الذي خلد في التاريخ، وقبل كل شيء، حبه لوطنه وشعبه والقيم الوطنية والروحية – اللغة والثقافة والأدب، ونضالاته المصيرية من أجل حمايتهم وتقدمهم، وعلى الرغم من الحظر، فإن الخطوات التاريخية الشجاعة التي اتخذت من أجل الوطن الأم هي مشاريع رائعة غير مسبوقة تنفذها أذربيجان اليوم.

نقدم آراء رجال الدولة المشهورين عالميا في فترات مختلفة، حول الزعيم الوطني لأذربيجان حيدر علييف

“حيدر علييف زعيم معروف ومحبوب ليس فقط في أذربيجان، ولكن في العالم التركي بأسره”. رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا

“حيدر علييف كان حقا صديقا عظيما لروسيا، شعرنا به ونقدره كثيرا. لقد كان رجل دولة عظيم لم يكن من قبيل المبالغة القول إنه كان عملاقًا سياسيًا. كنت احترمهو اقدره كثيرا، “فلاديمير بوتين، رئيس روسيا

“أنا معجب بقيادة حيدر علييف التي لا شك فيها وشجاعته ونظرته التي لا مثيل لها وبلاغته”. جورج دبليو بوش، رئيس الولايات المتحدة سابقا

“حيدر علييف هو واحد من أشهر رجال الدولة الذين نشأوا ليس فقط في أذربيجان، ولكن في العالم التركي بأسره”.

سليمان ديميريل، رئيس تركيا سابق

“لدي احترام وتقدير كبير لحيدر علييف، وأنا أقدر نشاطه السياسي ومهارته، وبعد نظره”. بطرس بطرس غالي الامين العام للامم المتحدة سابقا

“هذه الشخصية غير العادية قادت أذربيجان إلى الازدهار. خلال لقاءاتنا المختلفة، لا سيما أثناء المناقشات حول نزاع ناغورنيكاراباخ، أثنيت على شجاعته وحكمته وتصميمه في التسوية السلمية للصراع.”جاك شيراك، رئيس فرنسا سابق

“في شخص حيدر علييف، فقدت جمهورية أذربيجان رجل دولة عظيمًا تغلغل بعمق في الحياة الكاملة للبلد لسنوات عديدة وله مكانة دائمة في تاريخ أذربيجان. سيظل اسمه مرتبطًا دائمًا بإقامة استقلال البلاد وإنجازاتها التاريخية.”

جيرهارد شرودر، المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية سابقا

“كان حيدر علييف قائدا عظيما لأذربيجان، لقد جلب الاستقرار لبلاده خلال الأزمة. يمكن لشعب أذربيجان أن يفخر بإرثه. خلال فترة رئاسته، تحسنت العلاقات بين بلدينا وواصلت أذربيجان تحسين علاقاتها مع أوروبا”.توني بلير، رئيس وزراء المملكة المتحدة سابقا

“كان الرئيس حيدر علييف زعيما لا يقدر بثمن لم يضع فقط الأساس لاستقلال أذربيجان والتنمية الحالية للبلاد، بل قدم أيضا خدمات لا مثيل لها في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”. جونيتيرو كويزومي، رئيس وزراء اليابان سابقا

“السيد حيدر علييف، السياسي المشهور دوليا، وصديق جمهورية الصين الشعبية وصديق الشعب الصيني القديم، لعب دورا رئيسيا في تنمية العلاقات الودية الصينية الأذربيجانية.”هو جينتاو، رئيس جمهورية الصين الشعبية سابقا

“لقد لعب الرئيس حيدر علييف دورًا مؤثرًا في استقرار وتقدم جمهورية أذربيجان المنشأة حديثًا، وكان سياسيًا ذا خبرة ومعروفًا عمل من أجل رفاهية وسلام شعب أذربيجان الجميل. لن تُنسى أبدًا خدمات و انجازاتحيدر علييف في تحقيق السلام والصداقة الإقليميين، وتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين، جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان.”سيد محمد خاتمي، رئيس جمهورية إيران الإسلامية سابقا

“حيدر علي رضا أوغلو، شخصية سياسية بارزة، ورجل يتمتع بذكاء عميق وقوة جاذبية مذهلة، قدم الكثير لجمهورية أذربيجان، ولتنمية رابطة الدول المستقلة، ولتعزيز الصداقة القائمة منذ قرون بين الشعوب كازاخستان وأذربيجان” . نور سلطان نزارباييف، رئيس جمهورية كازاخستان سابقا

“إن اسم وسمعة حيدر علييف كسياسي ورجل دولة محترم سيرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالمكانة اللائقة لجمهورية أذربيجان في المجتمع الدولي. إننا نقدر مساهمة حيدر علييف الشخصية العظيمة في تطوير وتعزيز العلاقات الودية البلغارية الأذربيجانية في سياق الواقع الدولي الحديث “.جورجي بيرفانوف، رئيس جمهورية بلغاريا سابقا.