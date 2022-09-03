الزكاة.. تحصيل أزيد من 18 مليار دينار ما بين 2003 و2021   

كشف مدير الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، أمحمد بوزيان، أن حصيلة الزكاة خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية 2021 قد تجاوزت 18,5 مليار دج.

وقال بوزيان في ندوة ولائية بعنوان: “صندوق الزكاة بين الواقع و الآفاق”, بوهران في إطار الحملة الإعلامية 21 للزكاة لعام 1444 هجري, أن ما يزيد عن 4 ملايين و400 ألف مواطن استفاد من الزكاة وساهمت في تمويل 7686 مشروعا يدويا و حرفيا أو مشاريع خدماتية لفائدة الشباب.

و أبرز ذات المسؤول بأن “الزكاة في الجزائر قد ارتقت من الناحية التشريعية والإدارية بشكل لافت بعد صدور المرسوم التنفيذي 21- 179 المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة و تحديد قانونه الأساسي”.

وذكر في نفس السياق بأن ” الديوان الوطني للأوقاف و الزكاة, الذي استحدث كآلية جديدة لتطوير عمل الزكاة, قد أوكلت له مهمة جمع و توزيع هذه الأموال و إحداث تنمية اقتصادية و اجتماعية “, لافتا إلى أنه “من الممكن أن يكون له فروع في جميع ولايات الوطن كما قد تكون له محلقات حتى خارج الوطن”.