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رياضة

الزلزولي يثير الجدل بصورة جديدة

سليم.ع
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الزلزولي يثير الجدل بصورة جديدة
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عبد الصمد الزلزولي بقميص المنتخب المغربي

أثار عبد الصمد الزلزولي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، الجدل مجددا حول تمثيله لمنتخب المغرب خلال الفترة المقبلة، بعدما نشر صورة جديدة له بقميص المنتخب المغربي.

ونشر الزلزولي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع “أنستغرام” وهو يرتدي قميص منتخب المغرب، وهو الأمر الذي فسر برغبة اللاعب الكبيرة في حمل ألوان منتخب “أسود الأطلس”.

وكان رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد أكد أن اللاعب طلب الانضمام لمنتخب المغرب، ولكن ليس في كأس الأمم الأفريقية.

واستدعى منتخب المغرب الزلزولي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون، لكنه رفض بعد أن وافق في البداية، وذلك بسبب ضغوط إسبانية عليه، وفقا لما أكدته تقارير صحفية.

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