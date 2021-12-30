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رياضة

الزلزولي يرفض المغرب ويُفضّل إسبانيا

الشروق الرياضي
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الزلزولي يرفض المغرب ويُفضّل إسبانيا

فضّل اللاعب الشاب عبد الصمد الزلزولي تمثيل ألوان منتخب إسبانيا لِكرة القدم، على فريق بلده الأصلي المغرب.

وأبلغ الزلزولي مسؤولي اتحاد الكرة المغربي بِأنه يُفضّل منتخب إسبانيا، ويرفض المشاركة مع أشبال وحيد خليلوزيتش في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي المقبل. كما ذكرته تقارير صحفية مغربية صادرة، الخميس.

وسبق للمهاجم الزلزولي (20 سنة) أن مثّل ألوان منتخب المغرب للأواسط، قبل أن يتراجع ويرفض دعوة منتخب الأكابر، مُعلنا عن تفضيله للفريق الإسباني.

ويرتدي عبد الصمد الزلزولي زيّ نادي برشلونة الإسباني، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.

وشارك عبد الصمد الزلزولي في 8 مقابلات بِرسم بطولة إسبانيا للموسم الحالي، بينها 5 لقاءات أساسيا، وسجّل هدفا. من أصل 18 مواجهة خاضها فريقه برشلونة.

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