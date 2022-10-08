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رياضة

الزماك مازال يريد بلايلي

ع. ع
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الزماك مازال يريد بلايلي

أشارت تقارير صحفية أمس أن نادي الزمالك رصد مبلغ 5 ملايين دولار لضم يوسف بلايلي، بعقد لمدة 3 مواسم، إذ سينضم اللاعب في صفقة انتقال حر، بينما سيكون المبلغ نظير راتبه خلال مدة العقد.

وأوضحت التقارير، بأن عرض الزمالك ، إذ سيكون راتب البلايلي في الموسم الأول 1.5 مليون دولار، والموسم الثاني 1.6 مليون دولار والموسم الثالث والأخير بـ1.9 مليون دولار، ليكون الإجمالي 5 مليون دولار.يُذكر وأن يوسف يلايلي قد فسخ عقده مع فريق بريست الفرنسي منذ أيام، ليعد لاعبًا حرًا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد الزمالك خلال ميركاتو الصيفي مع العديد من اللاعبين وعلى رأسهم “عمر جابر، دونجا، زكريا الوردي، إبراهيما نداي، إيكينولا، مصطفى الزناري”، بالإضافة إلى عودة محمد صبحي من الإعارة.

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