الزمالك المصري يدخل في صفقة زين الدين بلعيد

النادي الأهلي يصرّ على الحصول على خدماته

يسعى النادي الأهلي المصري جاهدًا من أجل إتمام التعاقد مع الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، للانتقال إلى صفوف المارد الأحمر بدءًا من الموسم المقبل.

ويرغب المارد الأحمر حسب ما أكدته جريدة صدى البلد المصرية في دعم خط دفاع الفريق بلاعب محترف، خاصةً في ظل عدم اتضاح الرؤية فيما يتعلق بمستقبل محمد عبد المنعم، مع الفريق بشأن الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء أم الاحتراف الخارجي.

وقاد زين الدين بلعيد فريقه اتحاد العاصمة إلى التتويج بلقب كأس الكنفدرالية الإفريقية، إلى جانب تتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، وكان بلعيد هو صاحب هدف الفوز باللقاء من ركلة جزاء.

وقال الناقد الرياضي خالد الإتربي إن مارسيل كولر حسم قراره في مسألة التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد، لأنه كان هناك مفاضلة بين عدة مدافعين أبرزهم علاء غرار، لاعب الصفاقسي التونسي. وأردف الإتربي أن اللاعب مرحب جدًا بفكرة الانتقال إلى النادي الأهلي، مضيفًا: «ما علمته أن أمير توفيق سيتحرك في هذا الملف قريبًا جدًا».

واستطرد قائلًا: «ويُقال إن نادي الزمالك دخل في صفقة اللاعب ولكني لا أملك معلومة بشكل مؤكد». وأشار الإتربي إلى أن اللاعب يمتلك في تعاقده مع اتحاد العاصمة الجزائري شرطًا جزائيًا بقيمة 650 ألف دولار، وهو رقم مناسب كي يتم دفعه والتعاقد مع لاعب مدافع مخضرم يفيد الفريق.

ولم يشارك الدولي الجزائري في لقاء الذهاب من ربع نهائي كأس الكاف الذي لعبه الإتحاد وانهزم فيه بهدف لصفر أمام نظيره النيجيري رايفرز يونايتد، بسبب العقوبة الآلية التي كانت مسلطة عليه وسيكون حاضرا في مباراة العودة المقررة الأحد القادم بداية من الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الجزائر بملعب 5 جويلية.