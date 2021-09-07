الزمالك المصري يريد قندوسي

ميركاتو

قالت مصادر صحفية إن لاعب الوفاق السطايفي قندوسي تلقى مجموعة من العروض أهمها من نادي الزمالك المصري. وبحسب نفس المصادر، فإن الإدارة طلبت أكثر من مليون يورو لتسريحه، في وقت إدارة الزمالك اقترحت 800 ألف يورو. المقربون من النادي أكدوا لـ”الشروق” أن الجميع يرفض ذهاب قندوسي باعتباره قطعة أساسية في الفريق، وحتى المدرب التونسي الكوكي يلح على بقائه.

شبيبة القبائل تريد دوخة

علمت “الشروق” من مصادر مقربة من الإدارة الجديدة لفريق شبيبة القبائل أنها اتصلت بالحارس الدولي عز الدين دوخة، واقترحت عليه الانضمام إلى الشبيبة. دوخة طلب مهلة للتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي، علما أن مولودية الجزائر اتصلت بدوخة والمفاوضات جارية بين الطرفين.

وادي سلي يريد الاحتفاظ بالمدرب حموش

قالت مصادر صحفية إن المدرب سعيد حموش سيمدد عقده مع مستقبل وادي سلي، بحسب ما أكده رئيس النادي الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم. وأوضح رشيد شيرانو في هذا الشأن أنه “مسرور” للعمل الذي قام به حموش الموسم الفارط، حيث قاده للتتويج بلقب مجموعته الغربية لكنه أخفق بعد ذلك في دورة الصعود إلى الرابطة الأولى.

وتابع رئيس مستقبل وادي سلي في تصريحه للصفحة الرسمية لناديه بالقول: “نتمنى أن نجد أرضية تفاهم مع المدرب حموش لأنه قام بعمل جيد طيلة الفترة التي قضاها معنا الموسم الفارط ولأننا نحبذ الاستقرار أيضا”.

مولودية وهران تفاضل بين آيت جودي وعمراني

قال رئيس مولودية الطيب محياوي لمقربيه إن المدرب الجديد للفريق قد يكون ايت جودي الذي دخل أيضا في مفاوضات مع المدير الرياضي الجديد للمدية حسان حمار، وعمراني المستقيل من وداد تلمسان، نفس المصدر أضاف أن المفاوضات مازالت في بدايتها، ولم يتخذ القرار النهائي بعد.

تحكيم ليبيري لمباراة وفاق سطيف وفورتون

سيدير مباراة الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال، التي ستجمع وفاق سطيف بنادي فورتون الغامبي الحكم الليبيري، موزيس فوركبا، بمساعدة مواطنيه، وانكا وانكا دو، وابراهام فهبولا. وتدخل هذه المواجهة التي ستجمع وفاق سطيف، بنادي فورتون الغامبي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا. يذكر أن هذا اللقاء من المقرر إجراؤه يوم 11 سبتمبر الجاري، انطلاقا من الساعة الخامسة زوالا، على ملعب “الاستقلال” بمدينة باكاو الغامبية.