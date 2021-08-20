الزمالك المصري ينفي مفاوضته بن خماسة لخلافة الساسي فرجاني

اسمه ارتبط باتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

نفى نادي الزمالك المصري رغبته في التعاقد مع الدولي الجزائري محمد بن خماسة لاعب نادي ملقة المنتمي إلى الدرجة الثانية الإسبانية.

وكانت العديد من المواقع المصرية قد تداولت خبر تفاوض الزمالك مع بن خماسة، وأكثر من ذلك أشارت إلى أن إدارة نادي “القلعة البيضاء” أتمت صفقة البالغ من العمر 28 عاما، ليعزز صفوف الفريق خلال “الميركاتو” الصيفي 2021، وليملأ الفراغ الذي تركه رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي المنتقل حديثا لنادي الدحيل القطري في صفقة مجانية، واللاعب الجزائري بدوره لم يعارض الانتقال إلى الزمالك بعد قضائه فترة غير جيدة نوعا ما في صفوف ملقة الإسباني، قبل أن يأتي النفي على لسان حسين السيد عضو اللجنة الفنية المؤقتة التي تدير شؤون النادي المصري، الذي أكد أن الإدارة تبحث عن استقرار الفريق والتجديد للعناصر المهمة قبل التعاقد مع الصفقات الجديدة.

وقال حسين السيد في تصريح خص به موقع “أهل مصر”، إنه لا توجد مفاوضات مع اللاعب الجزائري محمد بن خماسة لاعب الوسط واللاعب المغربي آيت بن ناصر وكلاهما خارج الحسابات نهائيا.

وشارك اللاعب بن حماسة أمام الزمالك مع فريقه السابق اتحاد الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا خلال موسم 2016/2017.

وظهر بن خماسة، من مواليد 28 جوان 1993، وخريج أكاديمية الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، على المستوى الاحترافي، مع الفريق الأول لنادي اتحاد العاصمة موسم 2014/2015، بعد موسمين في فريق الشباب دون 21 عاما.

وفضلا عن الزمالك، فقد ارتبط اسم بن خماسة بالعديد من الفرق في البطولة الجزائي على غرار فريقه السابق اتحاد العاصمة وحتى شباب بلوزداد وبدرجة أقل مولودية الجزائر.

وخاض لاعب خط الوسط ما مجموعه 128 مباراة مع أبناء “سوسطارة”، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، قبل أن يغير الوجهة نحو مالقا الإسباني خلال الميركاتو الصيفي 2019 في صفقة انتقال حر.

وشارك بن خماسة في 42 مباراة مع النادي الأندلسي خلال آخر موسمين، دون أي مساهمات هجومية تذكر، ويتوفر على عقد ينتهي في جويلية 2022 مع النادي الإسباني.

أما على المستوى الدولي، فقد لعب بن خماسة مع جميع الفئات العمرية لـ”محاربي الصحراء”، منها 5 مشاركات مع المنتخب الوطني الأول، منذ أول ظهور في ودية “الخضر” مع المنتخب السعودي في ماي 2018، حيث شارك كبديل في المباراة التي خسرها فريق المدرب رابح ماجر بهدفين نظيفين.