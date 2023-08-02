الزمالك المصري يوقف مفاوضاته مع بلايلي لهذا السبب

أكدت تقارير إعلامية مصرية أن المفاوضات بين نادي الزمالك والدولي الجزائري يوسف بلايلي توقفت بسبب المطالب المالية المرتفعة للاعب.

وقال موقع “كورة بلس” المصري، نقلا عن مصادره في نادي الزمالك أن بلايلي طلب لحصول على راتب سنوي يقدر بـ 800 ألف دولار، ما يقارب 729 ألف أورو، للانضمام إلى الفريق.

مصدر خاص من الزمالك يكشف لـ كورة بلس أسباب فشل مفاوضات النادي مع يوسف البلايلي 🗣️ pic.twitter.com/nkZHzOn1Aa — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 1, 2023

وأضاف ذات المصدر: “طلبات بلايلي قوبلت بالرفض من جانب إدارة الزمالك، خصوصا وأنها طلبت من اللاعب تخفيض طلباته لإتمام الصفقة”.