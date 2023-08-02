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رياضة

الزمالك المصري يوقف مفاوضاته مع بلايلي لهذا السبب

عمر سلامي
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الزمالك المصري يوقف مفاوضاته مع بلايلي لهذا السبب
أرشيف
يوسف بلايلي

أكدت تقارير إعلامية مصرية أن المفاوضات بين نادي الزمالك والدولي الجزائري يوسف بلايلي توقفت بسبب المطالب المالية المرتفعة للاعب.

وقال موقع “كورة بلس” المصري، نقلا عن مصادره في نادي الزمالك أن بلايلي طلب لحصول على راتب سنوي يقدر بـ 800 ألف دولار، ما يقارب 729 ألف أورو، للانضمام إلى الفريق.

وأضاف ذات المصدر: “طلبات بلايلي قوبلت بالرفض من جانب إدارة الزمالك، خصوصا وأنها طلبت من اللاعب تخفيض طلباته لإتمام الصفقة”.

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