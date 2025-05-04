الزمالك يتفق مع الرائد السعودي لضم الجزائري يسري بوزوق

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن إدارة نادي الزمالك المصري توصلت إلى اتفاق مع نادي الرائد السعودي، لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب الجزائري يسري بوزوق، الذي انضم إلى الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعقد يمتد لعام ونصف.

ويواجه نادي الرائد أزمة متصاعدة، حيث يُتوقع أن يرحل عدد كبير من لاعبيه الأجانب والمحليين عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، خاصة أولئك الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، إذ يفضلون الانتقال إلى أندية أخرى، على خوض تجربة اللعب في الدرجة الأدنى.

ويحتل الرائد حاليًا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 21 نقطة، متأخرًا بفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان، ويستعد لمواجهة صعبة، أمام الهلال، هذا الأربعاء، في بريدة، حيث قد تؤدي الخسارة إلى تعقيد فرص بقائه في دوري المحترفين.