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رياضة
بعد فسخ عقده مع نادي أنجيه الفرنسي

الزمالك يجدد عرضه المادي لضمّ إلياس شتي

ع. ع
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الزمالك يجدد عرضه المادي لضمّ إلياس شتي

أكد مصدر بنادي الزمالك أن إدارة الأبيض رصدت مبلغ 400 ألف دولار راتبا سنويا للجزائري إلياس شتي ظهير أيسر أنجيه الفرنسي السابق لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصدر أن الزمالك يستهدف ضم اللاعب، خاصة وأنه لا يرتبط بعقد رسمي مع أي فريق في الوقت الحالي بعد رحيله عن نادي أنجيه الفرنسي. ويجد الزمالك منافسة من نادي الترجي التونسي على ضم اللاعب بعد ما طلب معين الشعباني المدير الفني للترجي ضم اللاعب لصفوف الفريق مجددا. ويرغب الزمالك في تدعيم الجبهة اليسرى في ظل الاستقرار على رحيل عبد الله جمعة واستقرار محمد عبد الشافي على الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وكان نادي أنجيه الفرنسي قد  قرر رسمياً فسخ عقد لاعبه الجزائري إلياس شتي بعد تورطه قبل أشهر في قضية أخلاقية، ما استدعى محاكمته من قبل القضاء الفرنسي في شهر أفريل الماضي، بالإضافة إلى وقوعه في مشاكل أخرى تخص طريقة انتقاله إلى النادي الفرنسي.

ولم يلعب إلياس شتي كثيراً مع أنجيه الذي انضم إليه خلال صيف العام الماضي قادماً من الترجي الرياضي التونسي، حيث ظهر في 6 مباريات فقط كلاعب بديل، مع العلم أنه يبقى له عام واحد فقط على نهاية عقده.

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