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رياضة

الزمالك يعود للمفاوضات مع كريم عريبى

الشروق أونلاين
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الزمالك يعود للمفاوضات مع كريم عريبى

عاد نادى الزمالك من جديد للتفاوض مع كريم عريبى لبحث إمكانية الحصول على خدماته من صفوف نيم الفرنسى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تعثر انتقال اللاعب إلى الترجي التونسى.

وأكدت مصادر خاصة أن الزمالك تفاوض معه على الأمور المادية، حيث طلب اللاعب الحصول على مليون دولار فى الموسم الواحد. وأضافت أن إدارة الزمالك تحاول تقليل طلبات كريم عريبى المالية، من أجل ضمه فى نهاية الموسم الحالى.

ويعتبر عريبى من ضمن الصفقات التي حددها الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، وتحديدا بعد تعثر ضم الكونغولى بن مالانغو، مهاجم فريق الرجاء المغربى، الذي انتقل إلى الشارقة الإماراتي.

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