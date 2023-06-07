الزمالك يقترب من ضم إلياس شتي مجانا

المفاوضات بين النادي المصري ووكيله اقتربت من الانتهاء

أقترب نادي الزمالك بقوة، من التعاقد مع الدولي الجزائري إلياس شتي، قادما من الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، بحسب ما أكدته الصحافة المصرية.

وقال موقع مصراوي، إن المفاوضات بين الزمالك واللاعب ووكيله، اقتربت من الانتهاء، وتم الاتفاق بشكلٍ مبدئي على المقابل المادي الذي سيحصل عليه، بعدما وافق اللاعب على تخفيض شروطه المالية. وأوضح مصدر داخل النادي، أن إلياس شتي لن يكلف خزينة الأبيض أي أموال، خاصة بعد هبوط فريقه إنجيه لدوري الدرجة الثانية الفرنسي، وبوجود بند في عقده يتيح له الرحيل بشكل مجاني، ولن يكلف الزمالك سوى راتبه الشخصي فقط.

ويجيد إلياس شتي اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، وانضم من قبل لقائمة المنتخب الجزائري، وآخرها بكأس الأمم الأفريقية الماضية بالكاميرون، كما أنه يمتلك عدة تجارب في الملاعب العربية من أبرزها تواجده في صفوف شبيبة القبائل وأيضًا الترجي التونسي.