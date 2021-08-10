الزميل الصحفي رياض بوخدشة في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، الثلاثاء، الزميل الصحفي ورئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين رياض بوخدشة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا كوفيد-19.

وصارع الزميل الصحافي رياض بوخدشة الفيروس منذ عدة أيام بمستشفى زميرلي بالعاصمة، أبن كان يتلقى علاجه بعدما اشتد عليه المرض، غير أن القدر اختاره أن يكون بجوار الرفيق الأعلى وينتقل إلى مثواه الأخير.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة مجمع الشروق بتعازيها الخالصة لعائلة الفقيد داعية العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.