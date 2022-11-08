الزميل بلقاسم حوام يغادر السجن

غادر الزميل بلقاسم حوام صحفي جريدة الشروق، الثلاثاء، السجن بعد استنفاذ عقوبة الحبس التي دامت شهرين.

وكان في استقبال الزميل بلقاسم حوام بعد مغادرته سجن الحراش زملاء في مجمع الشروق وأفراد من عائلته.

ويوم 25 أكتوبر، أصدرت محكمة الجنح بحسين داي أحكامها في قضية الشروق بإدانة الزميل بلقاسم حوام بعام حبس منها شهران نافذان، وغرامة بمئة ألف دينار عن جنحة “نشر وترويج أخبار كاذبة”،

كما نال الزميل بلقاسم حكم البراءة في جنحة “الإدلاء بأخبار كاذبة الغرض منها إحداث اضطراب في السوق” وفقا لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، على أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 8 نوفمبر.