-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الزوابع الرملية تسبب اضطرابا في توزيع الكهرباء بمناطق جنوبية

الشروق أونلاين
  • 111
  • 0
الزوابع الرملية تسبب اضطرابا في توزيع الكهرباء بمناطق جنوبية

أفادت شركة توزيع الكهرباء والغاز،”سونلغاز” أن الزوابع الرملية تسببت باضطراب في توزيع الكهرباء في ولايتي النعامة وبشار.

 وأكدت الشركة في بيان لها، أن الاضطراب وقع على مستوى شبكة نقل الكهرباء  220/400 كيلوفولط في منطقة ميكاليس بين النعامة، عين الصفراء وولاية بشار.

وأضاف البيان، أن الفرق التقنية مجندة كل حسب اختصاصه لاسترجاع التزويد بالطاقة الكهربائية.

كما أكدت المؤسسة في بيانها أنه تم الاتصال بالزبائن الاستراتيجيين ومدهم بيد العون والتكفل اللازم خاصة المستشفيات لأخد احتياطاتهم إلى حين  العودة العادية للتزويد بالطاقة الكهربائية.

مقالات ذات صلة
بوقادوم في اجتماع عربي حول أزمة سد النهضة

بوقادوم في اجتماع عربي حول أزمة سد النهضة

أكثر من 4 آلاف محبوس يجتازون امتحانات “البيام”

أكثر من 4 آلاف محبوس يجتازون امتحانات “البيام”

الداخلة المحتلة

الداخلة المحتلة

وزير الموارد المائية: إجراءات استعجالية جديدة لتوفير المياه لسكان العاصمة!

وزير الموارد المائية: إجراءات استعجالية جديدة لتوفير المياه لسكان العاصمة!

فيديوهات احتيالية لطلاّب البكالوريا على الإنترنت

فيديوهات احتيالية لطلاّب البكالوريا على الإنترنت

مطالب بإلغاء نتائج الاقتراع على مستوى ولاية بجاية

مطالب بإلغاء نتائج الاقتراع على مستوى ولاية بجاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد