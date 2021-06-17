الزوابع الرملية تسبب اضطرابا في توزيع الكهرباء بمناطق جنوبية

أفادت شركة توزيع الكهرباء والغاز،”سونلغاز” أن الزوابع الرملية تسببت باضطراب في توزيع الكهرباء في ولايتي النعامة وبشار.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن الاضطراب وقع على مستوى شبكة نقل الكهرباء 220/400 كيلوفولط في منطقة ميكاليس بين النعامة، عين الصفراء وولاية بشار.

وأضاف البيان، أن الفرق التقنية مجندة كل حسب اختصاصه لاسترجاع التزويد بالطاقة الكهربائية.

كما أكدت المؤسسة في بيانها أنه تم الاتصال بالزبائن الاستراتيجيين ومدهم بيد العون والتكفل اللازم خاصة المستشفيات لأخد احتياطاتهم إلى حين العودة العادية للتزويد بالطاقة الكهربائية.