الزواج بعد الستين.. سعادة واستئناس وعمر أطول

يقع كبار السن ضحايا العزلة الإجتماعية بعد وفاة زوجاتهم أو الطلاق، حيث يعيش هؤلاء فوق الستين بمفردهم.

إذا كان استئناف الحياة لهؤلاء مستهجنا بعض الشيئ، فإن متغيرات الحياة أصبحت دافعا لظهور هذه الزيجات في هذا السن من جديد طلبا في صحبة واستئناس في هذا الجزء من حياتهم.

الزواج في الستين بحثا عن السعادة

النساء والرجال لا يزال بإمكانهم الشعور باحتياجات معينة بعد 60 عامًا فمن الممكن دائمًا العثور على الحب مرة أخرى، وقد يسمح لك ذلك باستعادة الرفاهية التي كنت تسعى إليها دائمًا.

في هذا العمر، أنت تعرف بالضبط ما تريده في هذه العلاقة الجديدة وتتزوج وأنت على دراية كاملة بالحقائق.

بالإضافة إلى أن مرورك بهذه المرحلة مرة أخرى في هذا العمر يعد دليلاً على حبك لزوجك مما سيسمح لك بعدم تفويت فرصة ممكنة لتكون سعيدًا بشكل دائم بحثا عن الاستقرار والحنان والتواطؤ، وفقا لموقع youandmepourlavie.com.

زواج بعد الستين هل هو فكرة ممكنة؟

في عصر الطلاق السريع أصبحنا نسمع عن زيجات مختلفة ، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، فإن عدد الزيجات بين كبار السن يتزايد باستمرار. الحب ليس له عمر ومن الممكن أن يقع في الحب بعد سن الستين. وفقا لموقع rencontreunsenior.com.

فوائد الزواج في عمر الستين

ـ الجمع بين الدخلين قد يحسن الوضع المالي، فوجود دخلين من الموارد المالية المستقلة يشكل تحديًا هاما لمزيد من الاستقرار.

ـ النضج، حيث يمكّن من حل المشاكل بشكل أفضل.

ـ اكتساب المزيد من الخبرة مما يساعد في فهم التحديات التي قد تفرضها المشكلات الصحية، والقدرة على التعامل معها بصبر وحكمة.

المزايا الضريبية

يمكن للزوجين الحصول على كمية غير محدودة من الأصول دون الحاجة إلى دفع ضرائب التركة. كما تفيد قوانين الضرائب الأزواج المتزوجين الذين لديهم حسابات تقاعد فردية.

عمر أطول

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 500 ألف شخص أن البقاء عازبًا كشخص بالغ كبير السن يمكن أن ينقص ما يصل إلى 10 سنوات من عمره. حسب موقع seniorcarelifestyles.com.

كيف أعثر على الشريك بعد سن 60؟

تعد الهوايات المشتركة رهانًا آمنًا للعثور على شريك والالتقاء بأشخاص رائعين عبر فضاءات علمية أو أدبية وغيرها .

بالنسبة لأولئك الذين يتواصلون عبر النت فإن مواقع المواعدة لكبار السن عديدة وتحقق بعض النجاح. يتيح الإنترنت الفرصة للقاء أشخاص من جميع مناحي الحياة،وحتى تحديد معايير الاختيار لتحسين البحث عن شريك من خلال تحديد رغباتك. وفقا لموقع capretraite.fr.

نصائح لزواج ناجح لكبار السن

1- عش كما تريد

عليك أن تعيش بالطريقة التي تريدها وعلى اكمل وجه، اتبع رغباتك وتزوج في سعادة وفرح.

2- تنظيم حفل زفافك حسب ذوقك الخاص.

3- إعطاء الأولوية للتواصل

عليك أن تتحدث مع الآخرين عن مشاكلهم ومشاعرهم وأفراحهم وأحزانهم، التواصل بين الزوجين هو عنصر أساسي لزواج ناجح!

4- استمع إلى قلبك

النصيحة الأخيرة التي يمكننا تقديمها لك هي، بكل بساطة، أن تستمع إلى قلبك. وفقا لموقع planners.fr.