“الزواج بغير المسلم جائز شرعا”.. إلهام شاهين تثير الجدل (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية إلهام شاهين جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة التي قالت فيها إن الزواج بغير المسلم جائز شرعا.

وقالت إلهام شاهين (62 عاماً) في تصريحات وصفها نشطاء بالصادمة إنها لا تمانع في الزواج من غير المسلم إذا تحركت مشاعرها نحوه.

وأضافت إنها طرحت هذا الرأي في ندوة حضرها رجال دين ولم يعارضها أحد، لكن بعض رواد السوشيال ميديا اتهموها بازدراء الدين.

وأوضحت: “أنا قرأت القرآن كتير جداً، وعملت 25 عمرة وحجّيت مرتين، وبصوم رمضان من وأنا عندي 7 سنين”.

ولفتت إلى أنها تصلي في أي مكان سواء كان مسجداً أو كنيسة أو حتى معبدا يهوديا.

وأردفت: “أنا بحب الأماكن الدينية وأتعبّد لربنا فيها”.

وبخصوص الفن الذي تقدمه، قالت: “لو لم أقدم رسالة للمجتمع أكون بذلك خائنة لنفسي وفني، وأنا لي دور في تنوير وتوعية المجتمع”.

التحريم من صنع البشر!

وقالت الفنانة إن عدم زواج أصحاب الأديان المختلفة أو حتى أصحاب المذاهب المختلفة داخل الدين الواحد، تشريع من صنع البشر.

وحسب رأيها هو ليس من التشريعات السماوية، لافتة إلى أنها توصلت لهذا الرأي بعد قراءتها المتعددة.

وأشارت إلى أن من حق من يخالفها أن يعترض، وهناك بلاد كثيرة يوجد بها زواج مدني.

دار الإفتاء تحسم الجدل

في السياق، كانت دار الإفتاء قد حسمت الجدل حول إمكانية زواج المسلمة من غير المسلم، مؤكدة أن هذا الأمر باطل ويلزم التفريق بينهما.

وفي فتوى منشورة على موقعها، أجابت الإفتاء عن سؤال حول مشروعية الزواج باختلاف الأديان.

وجاء في السؤال: “هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟”.

وأوضحت الإفتاء أنه يحرم على المرأة المسلمة الزواج من غير المسلم، سواء كان كتابيًّا من أتباع الكتب السماوية أو لم يكن، وسواء كانت له ديانةٌ أو لم تكن”.

مضيفة أن ذلك بأدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفًا وخلفًا، عبر الأمصار والأعصار؛ بحيث صار هذا الحكم الشرعي الثابت معلومًا من الدين بالضرورة، وجزءًا من هوية الإسلام ومسَلَّماتِ أحكامه.

وأكدت أنه إذا حصل ذلك فالعقد باطل، والعلاقة بين المسلمة وغير المسلم محرمة شرعًا.