الزيادات في أجور مستخدمي التربية في فيفري

الناتجة عن خفض الضريبة على الدخل الإجمالي

تدخل الزيادات في رواتب مستخدمي التربية والمترتبة عن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022، شهر فيفري المقبل، مع دفع تعويضات شهر جانفي بأثر رجعي.

كشف مدير التربية لولاية سطيف عثمان حمنة لـ”الشروق”، أن الزيادات في رواتب مستخدمي القطاع بالولاية من أساتذة وعمال مهنيين وموظفين، ستدخل حيز التنفيذ شهر فيفري المقبل، وتتراوح بين 1239 و3600 دينار حسب الرتب والأصناف والدرجات، على أن يتم صب التعويضات الخاصة بشهر جانفي بأثر رجعي.

تعليمات بصرف مرتبات المتعاقدين والمخلفات الخاصة بالترقية

ومن جهته، أوضح مدير التربية لولاية وهران عبد القادر أوبليعيد، لـ”الشروق”، أن مستخدمي القطاع بالولاية استفادوا من الزيادات المترتبة عن خفض الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 40 بالمائة، والتي تم صبها بداية شهر جانفي.

وأضاف محدثنا بأن مصالحه تتحرك يوميا لأجل وضع حد للإشاعات والأخبار الكاذبة التي تتغلغل بشكل سريع وسط التلاميذ وأوليائهم حول مصير السنة الدراسية وتطور الوضعية الوبائية ببلادنا، من خلال برمجة زيارات ميدانية فجائية لمختلف المؤسسات التربوية بشكل يومي، للوقوف على مدى السير الحسن للدروس على اعتبار أن غلق المدارس لن يكون وإنما سيكون جزئيا بناء على حالات الإصابة وخصوصية كل مؤسسة تعليمية.

وفي السياق، دعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس الثلاثاء، خلال ترؤسه أشغال ندوة مرئية حضرها مديرو التربية للولايات وإطارات من الإدارة المركزية إلى التكفل بدفع المخلفات المالية العالقة في الآجال، وذلك قبل نهاية شهر جانفي كأقصى حد، خاصة المترتبة عن الترقيات في الرتب المستحدثة مع صب رواتب الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين.